澳洲教师人员短缺 成就业峰会热点

SBS 普通话电台其他收听方式 澳洲教师人员短缺 成就业峰会热点Play03:44SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Hero Images/Getty下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (3.42MB)Published 2 September 2022 at 12:09pmSource: SBS 澳大利亚教师资源短缺，专家呼吁增加移民配额。Published 2 September 2022 at 12:09pmSource: SBS澳大利亚的一名高中老师劳伦·阿特森（Loren Utterson）表示，自己不得不休病假才能清理自己积压的工作量。澳大利亚教师资源短缺，导致全澳各地教师工作压力陡增。专家提议再度提高移民配额以满足澳洲境内劳动力需求。以上为SBS中文电视新闻记者杨馥嘉报道。欢迎登录SBS Ondemand 观看SBS中文电视新闻。Advertisement以上为SBS中文电视新闻记者李芯蕊报道。欢迎登录SBS Ondemand 观看SBS中文电视新闻。READ MORE澳洲敲定将移民上限提至19.5万人 比原来增3.5万冀解决技能短缺澳洲敲定将移民上限提至19.5万人 比原来增3.5万冀解决技能短缺理查德·马尔斯称澳法关系将以“尊重坦诚”为重点分享Latest podcast episodes国际过量用药意识日：2020年 逾1500澳人死于用药过量澳洲联邦政府召开工作技能峰会 望解决全澳技能短缺联合国称维吾尔人人权被“严重侵犯” 为何他们的澳籍家人选择沉默？SBS早新闻（9月2日）