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澳洲教师人员短缺 成就业峰会热点

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Published 2 September 2022 at 12:09pm
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澳大利亚教师资源短缺，专家呼吁增加移民配额。

Published 2 September 2022 at 12:09pm
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澳大利亚的一名高中老师劳伦·阿特森（Loren Utterson）表示，自己不得不休病假才能清理自己积压的工作量。

澳大利亚教师资源短缺，导致全澳各地教师工作压力陡增。专家提议再度提高移民配额以满足澳洲境内劳动力需求。

以上为SBS中文电视新闻记者杨馥嘉报道。欢迎登录SBS Ondemand 观看SBS中文电视新闻。
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以上为SBS中文电视新闻记者李芯蕊报道。欢迎登录SBS Ondemand 观看SBS中文电视新闻。

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