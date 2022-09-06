悉尼西南部发生惨烈交通事故 五名少年不幸死亡

悉尼西南部周二晚发生一起惨烈交通事故，五名少年不幸丧生，司机是一名18岁的男子。他在这场车祸中幸存下来，被送往医院，其伤势没有生命危险。





警方称，周二晚上8点左右，在悉尼西南约100公里的麦克阿瑟地区巴克斯顿村庄（Macarthur Region village of Buxton）附近，一辆尼桑皮卡车（Nissan Ute）失控，撞上一棵树。





九号网络（Nine Network）的镜头显示了事故现场和紧急救援人员，同时一个医疗小组乘坐直升机抵达现场。





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当局说，三名女性和两名男性乘客当场死亡，他们的身份尚未得到正式确认，但据信都在14到16岁之间，死者中有皮克顿中学（Picton High）的学生。



卡姆登警察局总警司保罗·富勒（Paul Fuller）说，这是他38年职业生涯中见过的最惨烈的车祸现场。





他对记者说：“事故现场很可怕，像这样的创伤性事件将对家属、朋友和当地社区造成毁灭性的影响。”





“他们都是当地的孩子，都在当地的中学上学。”



Camden Superintendant Paul Fuller said it was the worst accident scene he has seen in his career. Source: ABC Australia 富勒表示，警方已经与当地中学沟通，并将为受影响的学生提供辅导。





新州消防和救援局（Fire and Rescue NSW）负责人亚当·杜伯里（Adam Dewberry）说，现场“非常混乱和具有毁灭性”。





伍伦迪利郡（Wollondilly Shire）市长马特·古尔德（Matt Gould）说，这个紧密相连的社区处于震惊和哀悼中。





“我们的心与他们的家人和朋友同在。”





警方表示，司机已被送往悉尼利物浦医院接受强制性血检和尿检。他没有被逮捕。





调查人员呼吁任何有行车记录仪录像或有关事故信息的人与他们联系。





新州教育部发言人说：“昨天晚上，五名年轻人在一场交通事故中丧生，这让皮克顿中学学校社区极为悲痛。”





“我们向失去生命的年轻人的家人和朋友表示深切的哀悼。”





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