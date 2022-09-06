独立参议员呼吁延长削减燃油消费税的期限

独立参议员大卫·波考克（David Pocock）呼吁延长削减燃油消费税的期限。





这项22%的临时减税措施将在本月底到期，联邦政府称，由于预算压力，该措施不能延长。





波考克参议员表示，应该延长该减税措施，以帮助那些在生活成本压力下苦苦挣扎的民众。





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波考克说：“燃油消费税的削减显然要结束了。这是一种相当直截了当地节省民众开支的方式。我当然不需要燃油消费税折扣，但有很多人需要。”





澳大利亚储备银行已经连续第五个月提升了现金利率。





现金利率上升了0.5个百分点，达到2.35%，为七年以来的最高点。



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国库部长查默斯表示，这意味着澳大利亚家庭面临额外的压力。





查默斯说：“因此，利率的上升确实意味着澳大利亚人将不得不在如何维持生计方面 作出更艰难的决定。这也意味着政府要作出更多艰难的决定，因为更高的利率意味着 偿还留给我们的数万亿债务的成本会更高。”





反对党领袖彼得·达顿称，联邦政府必须解释将如何降低生活成本。





达顿表示，联邦政府需要兑现其一再作出的降低电费的承诺。





达顿说：“人们投票给这个政府的基础是，他们将把电价降低275澳元。这是总理对澳大利亚公众的庄严承诺，正如我所说，他提到了这一点。他和工党在选举前的97个场合都谈到了这一点。从那时起，他再也没有提过一次这个数字。”





今天，政府将在议会提交立法，以降低药品福利计划下的普通处方费用。





根据该法案，从明年开始，数以百万计的澳大利亚人将为该计划所涵盖的处方少支付近30%的费用，最高的普通共付额将从42.5元降至30元。





政府表示，此举将缓解澳大利亚人的生活成本压力。





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