指控前部长欺凌胁迫行为的前政府工作人员米勒将获65万和解金

前联邦联盟党工作人员雷切尔·米勒（Rachelle Miller）将因其此前在部长办公室工作期间受到欺凌与胁迫的相关遭遇，获得由纳税人资助的65万澳元赔偿金。





米勒女士指控前部长艾伦·塔奇（Alan Tudge）在一段双方自愿的两性关系中对她进行身体虐待，同时指控在自由党参议员卡什（Michaelia Cash）办公室工作期间受到工作场所欺凌，并因此聘用律师要求赔偿，目前已达成和解。



Alan Tudge has strenuously denied the allegations. Source: AAP 虽然和解包括对收入损失、伤害、痛苦、羞辱以及医疗和法律费用的赔偿，但联邦政府并没有承认责任。





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米勒女士没有被迫签署有关和解的保密协议，她表示希望对和解的细节保持透明。





“我从人们那里得到的压倒性反馈是……人们公开选出的官员卷入这些事件，而政府用纳税人的钱来支付这笔和解金。难道纳税人没有权利知道这笔钱是如何支付的吗？”她周二对澳广（ABC）电台说。





“这是性别歧视专员詹金斯（Jenkins）审查的重要组成部分，围绕投诉程序和投诉结果的整个透明度概念，这就是我发声的原因。”





米勒女士说，她不太可能在联邦法院发起诉讼，让联邦政府承认责任。





“这对我来说是一个巨大的决定，因为我自2020年以来就一直在和这个问题作斗争，它已经对我个人和我的健康造成了重大影响，”她说。





“事实上……无须签订保密协议是让我不在联邦法院发起诉讼的一个原因。”





塔奇极力否认了米勒女士的指控。





一项调查发现，没有足够的证据证明塔奇违反了部长标准，但米勒女士没有参与该调查。



“自欺欺人”

米勒女士说，根据她的经历，联盟党不太可能改变内部结构。





她说：“他们固执地自欺欺人，事实上，自由党从来没有人联系过我，谈论或询问我的这些经历。”





“我知道，有很多很多仍在（国会大厦）工作或曾在该大厦工作过的工作人员永远不会说出他们的经历，也不会因为后果而说出来，而这种情况必须改变。”





外交部长黄英贤（Penny Wong）对澳广电台表示希望法律诉讼已经按照米勒女士的意愿得到解决。





“她显然经历了一段非常困难的时期，我希望这件事的解决方式能让她在这段非常困难的时期得到一些慰藉，”她说。





米勒女士说，她不希望被她在议会的经历或和解所定义。





“我不想一直做那个穿红裙子的女人，很多陌生人都这么称呼我，”她说。





“我想去做自己的事情，然后继续前进。”





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