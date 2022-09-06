“一个重大的健康问题”：当局将审查长期新冠对澳洲健康、经济与教育的影响

作为一项新的议会调查的一部分，长期新冠（Long COVID, 又称新冠后遗症）的影响将被置于显微镜下。





众议院卫生委员会将审查长期新冠以及重复感染对健康、经济和教育的影响。





预计调查还将研究长期新冠是如何影响那些因年龄、健康状况或残障而面临更严重疾病风险的群体。





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该调查的主席、工党议员麦克·弗里兰德（Mike Freelander）表示，长期新冠正在成为一个重大的健康问题。





他说：“目前，我们对这些问题的了解有限，希望这项调查能够了解长期新冠和新冠重复感染所产生的健康、教育和经济影响。”





“委员会希望借鉴支持长期新冠和新冠重复感染患者的医疗服务提供者的经验和见解，以更好地了解它们对澳大利亚整个卫生系统的影响。”





长期新冠是指在初次感染后数周内仍有或出现新冠症状。





世界卫生组织估计，感染COVID-19的人中有10%至20%在初次感染后会有持续的症状。





调查委员会副主席、自由党议员梅丽莎·麦金托什（Melissa McIntosh）说，长期新冠的诊断和治疗也将是委员会工作的一个关键部分。





意见书将在11月18日前向公众开放。



澳大利亚目前的COVID-19情况如何？

澳大利亚报告的COVID-19病例数量已经下降到八个多月以来的最低水平。





周日公布的新感染病例数为5841例。





上一次全国的每日数字如此之低是在圣诞节前，当时有5710个新病例。





上周末有53人死亡，使全国的新冠相关死亡人数达到14067人。





新州、维州和昆州周一上午报告了8人死亡，并与塔州一起报告了5100多起感染事件。





同时，南澳州将开始为五岁以下有健康问题的儿童接种疫苗。





符合条件的儿童是那些严重免疫力低下、有残障或有复杂或多种健康状况的儿童，他们感染新冠后引起严重疾病的风险较高。





他们将接受较低剂量的莫德纳（Moderna）疫苗，为成人剂量的四分之一。





疫苗接种转变之际，从本周五开始，新冠病例的强制自我隔离期将从7天缩短到5天。





这一变化只适用于无症状感染者，在残障护理、老年护理和家庭护理等高风险环境中工作的人士也被排除在外。





大流行病假灾难补助金也将缩短，以反映新的规则。从本周五开始，国内航班也将不再强制要求佩戴口罩。





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