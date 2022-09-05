SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月6日）Play12:43SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.65MB)Published 6 September 2022 at 9:23amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 6 September 2022 at 9:23amBy Lucy Chen, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Lucy ChenSource: SBS澳联储预计将在今天再次提高现金利率；东帝汶总统抵达澳洲开始一周访问；图瓦卢总理访问台湾；Advertisement利兹·特拉斯将成为英国下一任首相。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE9月20日起，超470万澳大利亚养老金领取者每周将获近20澳元额外付款澳人最青睐车型是哪些？8月新车销量显示电动车销售强劲尼克·基里奥斯在美网公开赛击败卫冕冠军丹尼尔·梅德韦杰夫2022年澳洲表现最差的五款退休金披露，您的Super收益如何？【突发】中国四川发生6.8级地震 成都重庆震感强烈分享Latest podcast episodes“未来或将有更多罢工，工人议价能力可能提高”：学者邓欣谈就业与技能峰会“我们需要再看到多少份报告？”在澳维族人要求改变法律，抵制奴隶制关注：澳洲养老金基本申领资格和要求有哪些？SBS晚新闻（2022年9月5日）