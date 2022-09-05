SBS早新闻（9月6日）

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Published 6 September 2022 at 9:23am
By Lucy Chen, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Lucy Chen
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Published 6 September 2022 at 9:23am
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澳联储预计将在今天再次提高现金利率；
东帝汶总统抵达澳洲开始一周访问；
图瓦卢总理访问台湾；
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