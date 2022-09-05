尼克·基里奥斯在美网公开赛击败卫冕冠军丹尼尔·梅德韦杰夫

澳大利亚网球明星尼克·基里奥斯（Nick Kyrgios）击败了目前世界排名第一的丹尼尔·梅德韦杰夫（Daniil Meddev），进入美国网球公开赛的四分之一决赛。





目前世界排名第25位的基里奥斯的行为有时近乎自毁，并与裁判伊娃·阿斯达拉奇（Eva Asderaki）进行了激烈的争论。





但他最终克服了困难，以7-6（13-11）3-6 6-3 6-2的成绩获胜。



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在纽约举行的这场比赛中，梅德韦杰夫对裁判没有警告基里奥斯而大发雷霆。当时澳大利亚运动员在第二盘早早就被破发后感到沮丧，在几厘米的距离内将球打到了第一排看台上，而且很可能击中一名观众。





梅德韦杰夫随后威胁表示，如果基里奥斯的场边随行人员中没有人因为在他的第一和第二个发球之间干扰这名种子选手而被驱逐出去，他将退出比赛。





“他们不能这样做，”梅德韦杰夫怒道。





“如果他们再这样做，我就不打了，除非有人出局。”







在将比赛扳成平局之后，梅德韦杰夫收到了来自基里奥斯的一份前所未有的礼物。





在第三盘的第二场比赛中，梅德韦杰夫看起来赢得了一个破发点，当梅德韦杰夫无法回球时，基里奥斯跑到网前庆祝，并把球打了出去以示嘲讽。





不过，阿斯达拉奇公正地将这一分判给了梅德韦杰夫，因为俄罗斯选手的那一球虽然明显没有过网，但当时“仍然在比赛中”。





“我认为这是合理的，”基里奥斯说，他一反常态地接受了这个失误，然后在他的下一个发球局中打破了梅德韦杰夫，取得了3-1的领先优势，然后继续抓住了两盘对一盘的领先地位。





基里奥斯将在周三的四分之一决赛中对阵另一位俄罗斯选手卡连·哈恰诺夫（Karen Khachanov）。





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