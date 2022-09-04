网球名将小威廉姆斯退役

这是法拉盛草原的一场体育表演，但对网球冠军塞雷娜·威廉姆斯（Serena Williams）来说却是一个苦乐参半的结局。



这是一场有趣的旅程。我是说，这是在我生命中经历过的最不可思议的旅程。我非常感谢每一个对我说过'加油，塞雷娜'的人。我非常感激，因为——是的，你让我来到了这里。

威廉姆斯在离开球场选择退役时感谢了她的家人。但她在比赛失利后，仍被问及是否有可能回归。



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我觉得不会了，但你永远不能太绝对，所以我不知道。采访者：我们希望如此。

这位多次大满贯得主在周五的惊险的第三轮比赛中，输给了艾拉·汤姆贾诺维奇（Ajla Tomljanović）。





而这名获胜的澳大利亚运动员表示，这与她预测的比赛结果并不相同。



我感到非常遗憾，只是因为我和你们一样爱塞雷娜，她为我和网球运动所做的一切是不可思议的。我从未想过我有机会在她的最后一场比赛中与她交手，当我记得小时候在所有那些决赛中看着她的时刻，所以，这对我来说是一个近乎不真实的时刻。

美国的网球爱好者们向这位传奇人物表示敬意。





她的粉丝之一特里·威廉姆斯将她称为有史以来最伟大的运动员。



她为参与这项运动中的女性所做的事情，以及她为全美国非裔所做的事是绝对惊人的，所以，说实话，我无法再对她的了不起的职业生涯多说什么了。

非裔女性媒体的创始人雅克·拉格尔（Jacques LaGuerre）说，这位冠军正在离开她的巅峰。



她做出了决定，你知道，她正处于职业生涯的高峰期，你知道，她40岁了，她仍然是世界上最伟大的运动员之一。尽管有这样的结果，我们真的为她感到非常骄傲。

澳大利亚网球运动员尼克·基里奥斯（Nick Kyrgios）也在美国公开赛上表达了他对威廉姆斯的看法。



你知道她的职业生涯，我不认为有人能够效仿，有一些男性网球运动员，正在试图在大满贯中追赶上她，纳达尔、塞雷娜、费德勒、诺瓦克。这些都是一代人只能出一个的运动员，我永远不会把自己和他们放在同一类别中。这对她来说是一个特殊的时刻，她打得也非常好。她赢得了两场比赛，几乎在那里登顶。那是一个地狱般的离开方式。你知道我只是欣赏她所做的一切，我相信这栋楼里的每个人也是如此。

威廉姆斯花了300多周时间成为世界排名第一。





她去年花了一整年休息，来从伤病中恢复，现在她正在展望未来。



我需要付出的还有更多，我准备像一个母亲一样，探索不一样的塞雷娜，某种程度上来说我还超级年轻，所以我想在我还在走路的时候拥有一点自己的生活。我想我明天肯定可能要去卡拉OK了。

威廉姆斯在网球运动中留下了永恒的遗产，是几十年来超越了网球本身的人。





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