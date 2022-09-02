澳大利亚每日COVID-19要闻：西澳州放松多项新冠防控措施 总理为缩短隔离期辩护

要点 昆州取消对私营卫生工作者的强制疫苗接种要求；

澳大利亚药监局（TGA）临时批准了针对原始和BA.1 Omicron变种的疫苗；

世卫组织报告每周新冠病例和死亡人数下降。

在全澳大利亚，西澳州成为首个取消在公共交通工具——包括共享汽车和出租车口罩令的州份，将于9月9日生效。





然而，在医院、监狱、长者和残障人士护理机构等高风险环境中，人们仍然需要佩戴口罩。





从9月2日起，西澳洲长者和残障人士护理机构的探访时间限制放宽。





Advertisement

昆州已经取消了对私营医疗工作者的强制接种新冠疫苗的要求。





然而，长者和残障人士护理机构的工作人员仍需遵守最新疫苗接种要求。





点击 此处 ，查看澳大利亚最新的COVID-19新病例、住院人数和致死人数趋势。



澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）为全国内阁将无症状澳人的新冠隔离期从7天缩至5天的决定辩护。





阿尔巴尼斯在澳大利亚广播公司（ABC）新闻早间节目中说，这是所有州和领地都支持的“必要决定”。





澳大利亚药监局已临时批准莫德纳（Moderna）的二价新冠疫苗，该疫苗针对原始新冠变种和BA.1 Omicron变种。





加强针可用于18岁及以上人群。





药监局表示：“初步分析显示，与最初的SPIKEVAX疫苗相比，二价疫苗对BA.4和BA.5亚变种也产生更高的免疫反应。”





世界卫生组织在最新每周报告中指出，截至8月28日的一周，全球新增的新冠病例和死亡人数分别下降了16%和13%。





查看各州和领地COVID-19检测点：





若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：





在 SBS新冠信息专页 阅读以您的语言发布的新冠新闻和信息。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



