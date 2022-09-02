总理称改变新冠隔离期势在必行 新州州长呼吁“尽快”将其完全取消

新州州长多米尼克·佩洛提（Dominic Perrottet）呼吁完全取消新冠感染者的强制隔离期，而就在几天前，该隔离期刚刚被缩短。





本周早些时候，全国内阁同意将阳性病例的隔离时间从七天缩短到五天，这将从下周五开始生效。





虽然新州州长一直在大声呼吁减少隔离时间，但他对天空新闻（Sky News）表示，隔离期应该“尽快”完全取消。





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他说：“我相信我们需要摆脱公共卫生命令，我们需要......转向一个我们相互尊重的系统——如果你生病了，你就呆在家里，如果你没生病，就去工作。”





“在大流行的这一阶段，国家不应该强制执行这些命令。”





尽管缩短隔离期引起了卫生机构的关注，但总理表示，此举是一项“必要的决定”。





阿尔巴尼斯说，如果人们在五天后没有感到不适，他们应该得以重返工作岗位。





他周五对澳广（ABC）电视台说：“就我们所处的位置而言，这是一项必要的改变，并且得到了所有州和领地的支持。”





“如果人们没有传染性，他们没有生病，没有任何症状，在五天后，他们想要重返岗位，他们的雇主也希望他们重返岗位。”





然而，澳大利亚医学协会呼吁总理公布提供给全国内阁的健康建议，该建议能够证明隔离期的变化是合理的。





协会主席史蒂夫·罗布森（Steve Robson）敦促政府不要像对待其它传染病一样对待新冠病毒。





罗布森教授说，在宣布之前没有人征求过该协会的意见，医生们“对这一建议的内容感到头疼”。





然而，总理说，发布健康建议将是各州的事情。





他说：“每个州的首席卫生官都对他们各自的建议负责，所以这是否发生是州政府的事情。”



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“我们进行的讨论之一是面对周围的流感和其它各种疾病感染时，人们在一段时间内进行管理，并随后在咨询医生的情况下自行管理自己的健康。”





总理说，重要的是对强制性限制规定进行审查，并随着时间的推移逐步放宽。





他说：“我们不能继续实行早期的那种限制，而之所以能做到这一点，其中一个原因是人们已经出去接种了疫苗。”





教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）告诉七号网（Seven Network），缩短隔离期的举措是正确的决定。





他说：“大多数澳大利亚人都会说，在大流行的这一阶段，这是一个正确的决定——它已经持续了大约2.5年。”





“大多数澳大利亚人都接种了疫苗，我们现在已经度过了最新一轮疫情。”





然而，自由党副领袖苏珊·莱伊（Sussan Ley）表示需要公布健康建议。





“虽然本能地感觉这是一件好事，但解释健康建议的细节以便每个人都能得到同样程度的保证，这有什么问题？” 她告诉七号网。





“在上任之前，阿尔巴尼斯表示，他将公布全国内阁和透明度文书中的内容——也许这确实需要得到落实。”





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