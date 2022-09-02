为什么要呼吁大幅提高技术移民的最低工资

Highlights 有呼吁联邦政府取消临时担保移民的最低工资门槛

ACTU要求最低工资为91000澳元，而格拉坦研究所称应为70000澳元

为了解决澳大利亚技术工人短缺的问题，有呼吁要求联邦政府大幅提高临时雇主担保移民可以获得的最低工资。





自2013年以来，临时技术移民收入门槛（TSMIT）一直被冻结在53900澳元，此前历届联合政府都选择不提高该门槛。





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峰会在研究了加强和改善澳大利亚经济和劳动力市场的方法后，将于周五下午结束。





阿德莱德大学（University of Adelaide）法学副教授乔安娜·霍伊（Joanna Howe）博士说，提高TSMIT是“早就应该做的”。





“但更高的TSMIT本身并不足以确保这些劳动者在劳动力市场上得到保护，”她告诉SBS新闻。





“需要合适时机得到的劳动报酬是否与工作合同上所写的金额相符。”





增加TSMIT也得到了格拉坦研究所（Grattan Institute）的支持，但它建议将临时技术移民的工资提高到更为保守的最低7万澳元。





格拉坦研究所经济政策项目主任布伦丹·科茨（Brendan Coates）说，ACTU提出的比率会使约三分之二已持有临时担保签证的人不符合该计划的要求。





“人们在年轻时作为临时担保移民来到澳大利亚，然后他们往往会过渡到成为永久技术移民，随着时间的推移，他们的工资会越来越高。”科茨先生告诉SBS新闻。



“如果你把工资门槛定得太高，风险显然是企业无法吸引技术工人，但你也失去了招募人员的能力，而这些人往往会在以后形成永久技术移民项目的基石，赚取更高的薪水。”





对于永久技术移民计划，格拉坦研究所正在推动设立一个85000澳元的最低门槛。





国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）说，现在是进行“关于设定TSMIT最佳水平的对话”的时候了。





他上周告诉澳大利亚广播公司（ABC）：“在移民系统和技能系统中有一系列的机制和杠杆，有关部长将研究这些机制和杠杆。”





“我们的观点是，移民在填补劳动力短缺方面可以发挥真正的作用，但不能替代为澳大利亚人培训的机会。”





根据内政部公布的数字，截至6月30日，澳大利亚有51770名持有临时签证的技术工人。



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格拉坦研究所建议，澳大利亚的技术移民系统从专注于某个职业清单转向向任何高薪雇员开放。





科茨表示，这不仅会使雇主更容易首先担保移民雇员，而且会使他们更快地填补工作岗位。





“这些职业定义大约每十年才更新一次，所以在很长一段时间内，在澳大利亚，都不可能雇用一名数据科学家作为担保移民。”他说。





“当我们处于一个试图吸引人才进入增长的、高度创新的部门，如技术部门，如医疗保健和医学研究的一部分，这显然不是一个好地方。”





“这就是为什么工资门槛是一个简单得多的方法，可以确保真正需要人才的企业，需要具有全球竞争力的企业，可以得到他们需要的员工，以便能够发展他们的业务。”



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西澳大利亚州埃迪斯科文大学（Western Australia's Edith Cowan University）的创业和创新教授皮·申·塞特（Pi-Shen Seet）说，如果澳大利亚想吸引该领域最优秀的人才，就需要对技术移民制度进行修改。





“你必须看看你的竞争对手，看看他们在做什么并向他们学习，”他告诉SBS新闻。





“从明年开始，新加坡将出现一种签证，即你必须每月赚取大约3万澳元的收入，然后才能获得这种白金签证，这一要求将针对他们的就业准证（Employment Pass）持有人中的前5%。”





“甚至像英国这样的地方，如果你拥有一个来自全球前50名大学的学位，你可以得到一个快速签证。”





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