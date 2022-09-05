澳人最青睐车型是哪些？8月新车销量显示电动车销售强劲

澳大利亚汽车行业的最高机构联邦汽车工业商会（Federal Chamber of Automotive Industries, FCAI）于9月5日发布了今年8月的新车销售数据。





8月全澳共售出95256辆汽车，这一数据较2021年同期增长了17.3%，也令2022年迄今为止的汽车销售总数达到717575辆。





FCAI首席执行官托尼·韦伯（Tony Weber）说，在全球经济从Covid-19大流行中复苏的背景下，这一积极结果令人鼓舞。





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他说：“今年8月的VFacts销量是2017年以来所有8月结果之中最好的。这让人看到希望，澳大利亚市场的车辆供应开始出现改善的迹象。”





韦伯注意到整个8月份电动汽车销量的增加，他说：“我们看到8月份电池电动车销售强劲，仅特斯拉就销售了3397辆。”





8月全澳电动车销量占市场总销量的4.4%。这是澳大利亚有史以来单月纯电池电动汽车市场份额的最高记录。





而从年初至今，电动车销量占市场总量的2%，混合动力车占7.6%，插电式混合动力车占0.6%。



Electric vehicle charging Source: AP 从品牌来说，丰田可谓“一枝独秀”，8月全澳共售出20616辆来自丰田品牌的汽车，在月总量中占比超过两成。而马自达以8824辆紧随其后，其次是起亚（6780辆）、现代（6643）和三菱（6380辆）。





丰田Hi-Lux是8月销量最高的车型，达到6214辆。福特的Ranger以4497辆紧随其后。丰田的RAV4以2482辆紧随其后，特斯拉的Model 3则售出2380辆，丰田的Landcruiser售出2379辆。





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