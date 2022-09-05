【突发】中国四川发生6.8级地震 成都重庆震感强烈

当地时间9月5日下午12点52分，中国四川发生地震，民众纷纷表示震感明显。





据中国官媒《人民日报》报道，在四川甘孜州泸定县（北纬29.59度，东经102.08度）发生6.8级地震，震源深度16千米；四川雅安市石棉县（北纬29.40度，东经102.17度）则发生4.2级地震，震源深度15千米。





诸多川渝地区民众表示震感强烈，楼房“晃动剧烈”，“好吓人”。



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中国网友在社交平台微博上发文表示震感强烈 据悉，近段时间四川爆发新一轮新冠疫情，人口超过2000万的成都市进入近乎“封城”的状态。





该市当局宣布9月1日开始，全市进入“静默管理”状态，民众“原则居家”且在全市范围内开展核酸检测。



地震发生后，成都网友在微博上发文称不知居家隔离期间市民是否可以外出避震 地震发生后，有网民在社交平台微博上发文询问，“居家隔离期间，地震后市民可不可以外出避险？”还有民众担忧集体避险恐导致集体感染。





据中国地震台网（China Earthquake Networks Center, CENC）报告，泸定在12点52分的地震后，又于当地时间13点03分与13点10分再度连发3.1级与2.9级地震。





CENC提醒震中附近民众切勿立即返回屋内，注意强余震与滑坡滚石风险。





据《人民日报》报道，四川当局已调派560名地震救援人员赶赴震中开展核查灾情及救援行动。





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