“彻底的冒犯”：澳洲乌克兰社区对俄乌士兵拥抱壁画感到愤怒

本文包含对性侵犯的引述。





墨尔本一栋建筑外墙上绘制的一幅乌克兰和俄罗斯士兵拥抱的壁画受到了广泛谴责，乌克兰驻澳大使也加入了谴责的行列。





乌克兰社区的愤怒情绪促使艺术家承诺将其涂掉。





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这幅壁画出现在中央商务区附近的Kings Way上，是在今年2月俄罗斯入侵乌克兰后，为了强调和平而绘制的。





但它引发了澳大利亚乌克兰社区的批评，他们说这幅画不准确地描述了双方士兵在战争中同样应受责备。



The mural has sparked great anger among Australia's Ukrainian community, with calls for the artwork to be removed. Credit: CTO Art 乌克兰大使瓦西里·米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）说，该壁画在获批之前没有征求墨尔本社区成员的意见，这“令人失望”。





他将其描述为“彻彻底底的冒犯”。





他在推特上写道：“画家对俄罗斯入侵乌克兰一无所知，在没有咨询墨尔本的乌克兰社区的情况下就这样做，令人失望。”



澳大利亚乌克兰组织联合会的联合主席斯特凡·罗曼尼夫（Stefan Romaniw）将该作品的信息描述为在“侵略者和受害者之间的虚假道德对等”。





“如果壁画描绘的是强奸犯和受害者拥抱，人们会怎么想？”这位社区领袖在一份声明中说。





“在这种情况下，试图做到‘不偏不倚’并接受‘我们所需要的只是和平’的虚假叙述，是在支持邪恶。”





“它支持俄罗斯的行动，并强制乌克兰有义务接受摧毁它的企图。”





绘制壁画的艺术家彼得·西顿（Peter Seaton）将其命名为 “破碎前的和平（Peace Before Pieces）”，并将该作品的信息描述为“专注于乌克兰和俄罗斯之间的和平解决”。





他在自己的网站上说：“政客们制造的冲突持续升级，迟早会导致我们心爱的星球死亡。”





非营利性艺术组织Art4Ukraine Australia表示，西顿向团队提出了他的艺术作品，但乌克兰艺术家表示这是不恰当的。





该组织表示对这件作品感到震惊。





该组织在Instagram上发文表示：“彼得向我们的团队展示了这件作品，我们团队解释了图像的不敏感性质以及所传达信息的不恰当。”



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“我们拒绝了他将其作为项目的一部分进行创作的提议，然而他却不顾我们的请求，自己独立完成了这件作品的艺术创作。”





“这幅画对一个已经遭受足够痛苦的民族造成了深深的冒犯和伤害。”





在Instagram上发布的一段视频中，该艺术家为伤害乌克兰社区而道歉。





“我想说，如果我的这幅作品冒犯了乌克兰人民，我向他们深表歉意，显然我确实冒犯了他们，但这不是我的本意，你知道，我的本意是为了促进和平，”他说。





西顿先生承认在这幅作品中描绘和平“有点天真”，但他认为他的艺术总是旨在描绘人类的一体性。





西顿先生后来告诉SBS新闻，他将用新的作品覆盖这幅画作。





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