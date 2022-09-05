9月20日起澳洲将大幅提高多项福利款项金额 具体有哪些？

目前生活成本飙升许多澳人备感压力。澳大利亚政府将增加多项福利款项金额，超过470万澳大利亚人将受益。





澳大利亚社会服务部长阿曼达·里什沃斯（Amanda Rishworth）表示，定于9月20日实施的福利金指数化增长，将是逾30年来津贴的最大增幅以及12年来养老金的最大增幅。





她在周一表示：“我们希望确保澳大利亚拥有一个强大的社会保障安全网，保护我们最弱势的群体。”





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里什沃斯表示：“作为政府，我们的指导原则是确保不让任何人掉队。她说，对于那些政府补贴领取者来说，这种指数化增长将帮助他们跟上生活成本的上涨。





下列福利金额将会增加：





单身人士的政府养老金（Age Pension）、残障援助津贴（Disability Support Pension）和照顾者款项（Carer Payment）将每两周上涨38.90澳元；配偶双方则是每两周上涨58.80澳元。



单身人士的最高养老金标准将提高到每两周1026.50澳元，领取养老金的配偶每人773.80澳元，或每对配偶1547.60澳元。



求职者津贴、育儿津贴（Parenting Payment）、ABSTUDY和房租援助津贴也将增加。



没有孩子的单身求职者津贴每两周涨25.70澳元，至677.20澳元，单身育儿津贴每两周涨35.20澳元，至927.40澳元。



有伴侣的求职者津贴和育儿津贴每两周将增加23.40澳元至616.6澳元。

消费者物价指数的上涨已经超过养老金领取者和受益人生活成本指数，有鉴于此，政府相应提高养老金的金额。





澳大利亚国库部长吉姆•查默斯在7月份提到这一举措时表示，政府了解养老金领取者“在日用品、电、汽油等必需品以及家庭预算等生活成本方面的艰难处境”。





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