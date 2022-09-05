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澳洲“大赦”州担签证 是真的吗？符合一直以来的规律吗？

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Published 5 September 2022 at 11:51am, updated 2 hours ago at 12:09pm
By Olivia Yuan
Source: SBS

您最近是否在社交媒体看到这样的消息——澳洲“大赦”州担保签证，很多人获得邀请，迈出了移民澳大利亚的重要一步。 “大赦”签证的说法到底合不合理？背后的原因是什么？申请人又该采取什么行动呢？（点击上方音频收听采访）

Published 5 September 2022 at 11:51am, updated 2 hours ago at 12:09pm
By Olivia Yuan
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进入新财年以来，澳大利亚各州纷纷更新州担保政策，为技术移民留在澳大利亚提供了政策指导。

以维多利亚州为例，来自纽星达的注册移民律师黄雨文分析，这个趋势与澳大利亚劳动力短缺的情况是一致的。

维州的州担保政策发生了什么样的变化？

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黄律师表示，维州的州担政策变化主要出现在两个方面。

第一是担保的职业方面，以维州为主的州或领地放弃了“小清单”政策。

“本身澳洲的方式是联邦移民局会给一个大的清单，然后各州在大清单里面去选择各州想要的人，去制定自己的小清单。”

维州没有制定自己的小清单，而是直接采用了联邦的清单，也意味着大清单里的所有职业理论上都有机会去申请，并且获得维州的州担。
黄雨文，注册移民律师

他补充说，申请的方式为所有人均需递交一个申请意向，在提交后，维州政府会有自己的筛选偏好和选择逻辑，定期发放邀请。收到邀请的人就可以证实申请州担，进而成功申请签证。

那么，取消制定小清单一事，对申请人而言是好事还是坏事呢？

黄律师认为，这需要分两方面看待。

“疫情期间，邀请职业限定到了一些重点行业，比如说医疗、健康和农业。相对来说，这一次就是把限制去掉了。”

“如果你的个人职业本来就是这些紧缺职业，政策并不会有大的影响。但对于职业相对小众，或不是一些传统热门职业的申请人来说，其实算是个好消息。”

黄律师解释称，如果按照之前的政策，清单上没有这个职业，申请签证的可能性为零。“现在职业清单开放之后，那就意味着是有机会的。职业比较冷门，但有机会进入到候选池里面。”

许多人州担获邀，符合一直以来的规律吗？

在刚刚结束的就业与技能峰会上，增加移民上限成为一个讨论焦点。

随后，澳大利亚联邦政府决定，将永久移民配额上限增加到19.5万人。

黄律师认为，移民政策的变化是与澳大利亚的国情息息相关的。


“一个比较明显的原因是，澳洲在经历了疫情冲击之后，包括整个联邦的移民政策这两年都不是很明朗。导致澳洲面临人工短缺。”

“今年各个州包括整个联邦，其实对移民的政策都是有放开的。本质上还是为了弥补现在的劳工短缺。”

他还补充说，这个趋势是符合一直以来的移民政策规律的。

“因为疫情……控制出入境，可能移民指标压得很低，这是违背澳洲作为移民国家的发展趋势的。现在随着疫情影响结束，指标配额会提升，是很正常的事情。”

“对于州政府来说，手里的配额越多，我当然就可以更快地去发放邀请。所以现在很多人说他们收到了邀请，其实就是配额增多的一个体现。”

采访为嘉宾观点，不代表SBS立场，不能作为法律建议。

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