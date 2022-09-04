SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月5日）Play13:22SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.24MB)Published 5 September 2022 at 9:34amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 5 September 2022 at 9:34amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS联邦议会复会，生活成本为核心议题；民意调查显示，联盟党支持率跌至历史低点；超强台风“轩岚诺”席卷亚洲多国；Advertisement美国拟向台出口11亿军备，中国反应强烈。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联邦议会今日复会 生活成本、气候和政治诚信将成关键议题洪灾后的中秋节，乔治河过得不一样【我们的故事】Maggie Li：为澳大利亚乳腺癌基金会筹款纳达尔延续今年大满贯比赛完美记录分享Latest podcast episodes洪灾后的中秋节，乔治河过得不一样【闲话澳洲】高大罂粟花综合征 聊聊澳版“枪打出头鸟”网球名将小威廉姆斯退役SBS早新闻（2022年9月4日）