SBS早新闻（9月5日）

联邦议会复会，生活成本为核心议题；



民意调查显示，联盟党支持率跌至历史低点；



超强台风“轩岚诺”席卷亚洲多国；



Advertisement

美国拟向台出口11亿军备，中国反应强烈。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



