“这对我们意义重大”： 留学生可在澳工作更久的规定引发赞赏

Highlights 一些学士学位持有者在毕业后可在澳工作四年，而非两年

政府将在10月宣布哪些学位被包括在内

澳大利亚希望留学生毕业后留在澳洲更长时间，留学生对此消息表示欢迎。他们表示此举不仅有助于吸引更多的学生进入澳大利亚大学，还将帮助他们获得毕业生职位。





内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）的发言人告诉SBS新闻，政府将在10月宣布哪些学位将被纳入其中，其中护理、工程和IT学生将被优先考虑。





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“他们是政府认为澳大利亚需要的毕业生，”该发言人说，“他们可以直接进入高技术工人短缺的行业。澳大利亚需要更好地利用国际学生这一惊人的资源。”



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虽然目前新规将适用于目前定于本财政年度毕业的学生，但该规则预计将在未来几年延长。





来自斯里兰卡的贾纳吉特·罗格斯瓦兰（Janageeth Logeswaran）将于2024年从阿德莱德的弗林德斯大学（Flinders University）毕业，获得计算机科学学士学位，专业是人工智能。





他说，政府计划让留学生在毕业后留在澳大利亚的时间更长，这是一个“好消息”。





“我敢肯定，我的朋友和我在澳大利亚认识的所有作为留学生的人都会喜欢这个消息。我只是很感激，真的很感激澳大利亚政府这么做。”





罗格斯瓦兰在上了一年网课后于去年12月抵达澳大利亚。他说，终于亲身来到大学，“这太不可思议了”。



Janageeth Logeswaran says he would like to set up his own artificial intelligence company in Australia after he graduates. Source: SBS / Flinders University



他希望毕业后能留在澳大利亚，最好是创办自己的人工智能公司。但他知道学生毕业后获得澳大利亚永久居留权有多难，他希望这些变化能使这种可能性更大。





目前澳洲有各种工作、商业和投资永久居留签证，技术移民必须证明他们拥有澳大利亚看重的技能，或者找到澳大利亚雇主为他们提供担保。





联邦政府在峰会上承诺，本财政年度将把澳大利亚的永久技术移民计划从16万个名额提高到19.5万个，额外的3.5万个名额旨在吸引成千上万的护士和技术工人等，以直接满足紧迫的技能短缺。





“国际学生为澳大利亚带来了大量的资金。他们在这里，并在澳大利亚的教育系统中接受教育，”罗格斯瓦兰说。





“他们对经济有很大的贡献......当他们在这里工作时，有助于解决技能短缺问题，这也减轻了澳大利亚经济的压力。”





他说，许多国际学生选择在加拿大学习，因为毕业后更容易获得永久居留权。





“如果这个过程对留学生在澳大利亚这里获得永久居留权变得更容易一些，我相信很多优秀的学生会毫不犹豫地选择澳大利亚。”





联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）在上周的高等教育峰会上说，澳洲只有16%的国际学生在毕业后继续在此工作，而加拿大的这一比例为27%。





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来自伊朗和阿拉伯联合酋长国的耶加内·索尔坦普尔（Yeganeh Soltanpour）正在阿德莱德大学学习MBA。她说，她选择在这里学习是因为“这里的大学非常出色”，而且阿德莱德被认为是一个非常宜居的城市。





“我想在一个有大量不同文化和景点的地方学习，这样我不仅能从一所卓越的大学获得高质量的教育，还能获得生活体验。”





索尔坦普尔说，允许毕业生在澳大利亚工作更长时间，将能使他们能在澳大利亚的就业市场上获得更好的竞争力。





“这些规则的放宽对我们学生来说意义重大。”





“寻找毕业生职位已经变得比以往任何时候都困难，因为一旦雇主意识到我们是国际学生，他们几乎总是把我们看作是临时的，不想花费资源培训一个他们不知道是否能够留下来的候选人。”





“放宽这些规定可以让学生有机会踏入面试的大门。”



YeganehSoltanpour says rules allowing graduates to work for longer in Australia will allow them to better compete in Australia's job market. Source: SBS / Supplied 她说，这些变化也将“使澳大利亚广泛受益”，主要是通过为不同岗位提供更广泛的技术申请人的选择。





“这不仅对学生有好处，而且对澳大利亚经济也有好处——为劳动力市场带来多样化的文化和技能，只可能是一个增长的机会。”





奥尼尔说，政府将成立一个工作小组，就新规则的制定和其他相关问题向内政部长和教育部长提出建议，该小组将在10月28日前向部长们报告。





工作小组的成员将包括来自国际教育理事会（Council of International Education）、全国高等教育联盟（the National Tertiary Education Union）、澳大利亚大学联盟（Universities Australia）以及内政部和教育部的代表。





澳大利亚国际学生理事会（CISA）全国主席Oscar Zi Shao Ong说，允许毕业生在澳大利亚工作更长时间的延期肯定会给留学生在学习期间提供确定性，并帮助他们找到工作。





“按照澳大利亚标准培训的留学生为现有劳动力提供了独特的视角和多样性，”他告诉SBS新闻。





但他说，围绕他们的价值的“基本误解”也需要解决，特别是考虑到在岸留学生已经“在COVID中帮助澳大利亚一起度过”，他们在咖啡馆、老年护理院和志愿者组织工作。





“由于对留学生工作权利的误解，以及他们在澳大利亚停留时间不超过两年的看法，留学生一直觉得找工作很困难，”他说。





“留学生一直[在COVID期间]填补澳大利亚的技能短缺，需要承认他们为澳大利亚提供的巨大价值，不仅仅是经济价值，还有社会价值。”





除了允许国际学生在毕业后工作更长时间外，联邦政府还将放宽学生和培训签证持有人的工作时数，直到2023年6月30日。届时利益相关者将从那时起对上限提出新的建议。





Zi Shao Ong说，CISA一直欢迎国际学生有更多的工作时间，因为这可以减少他们在非法工作条件下被剥削的机会，如工资盗窃。





“需要注意的是，这种放宽可能会产生国际学生过度工作的效果，”他说。





“我们注意到，需要有一个平衡点，以确保国际学生能够在与他们的学业相关的行业中从事更多的工作，同时也能够赚取足够的收入来支持他们的学业；因此，需要对国际学生的工作权利进行重新思考，而不是在2023年6月30日后恢复到旧的设置。”





澳大利亚国立大学法学教授、负责国际和企业事务的副校长萨莉·惠勒（Sally Wheeler）补充说，让国际学生在澳大利亚停留更长时间的举措是“朝着正确方向迈出的明确一步”。





但她说，澳大利亚需要鼓励雇主雇用留学生，而不是因为知道他们很快就要离开，就对培训他们感到紧张。





“雇主需要接受这样的理念，即在留学生完成学业的过程中，能够为他们提供工作综合学习计划和实习机会。”她告诉SBS新闻。





“我们看到的是一个数字巨大的缩小。有40多万学生持学生签证进入澳大利亚，大约有8万名学生因目前的学习到工作计划而留下，然后有1.6万名学生获得永久居留权。如果我们能改变这些数字的变化方向，那就太好了。”





“我认为，想留下来的学生肯定会发现自己最终不得不回家，或者他们发现自己没法永远留在这里。”





"因此，他们在这里学习的整个过程中，都在寻找世界上其他地方的就业机会，他们的祖国，但也有其他国家，那些国家有非常好的微型技术移民签证方案。“





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