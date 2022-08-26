求学路漫喜忧参半 澳大利亚高校学生和留学生体验最新调查报告出炉

澳大利亚2021 年学生体验调查（2021 Student Experience Survey）报告于本周三公布，这是最新出炉的全国学生体验调查报告。





无论是澳大利亚本地大学生或者是国际学生，对学习体验的整体满意度相较2020年均有所回升。





参与学生体验调查的澳大利亚本地大学生来自139所高等教育机构，包括42所大学和97所非大学高等教育机构。一起来看看让他们满意、失望和期待等方方面面。



Advertisement

整体满意度有所回升 但仍低于新冠疫情前

澳大利亚国内约26.5万名大学生参与2021年学生体验调查，整体教育体验满意度为73%，比2020年的69%提高了4%，但较新冠疫情前的满意度——2019年78%以及2017年和2018年的79%仍有差距。





作为澳大利亚学习和教学质量指标（QILT）系列调查组成部分之一，学生体验调查从五大关键领域来了解澳大利亚高等院校学生的学习体验，包括技能发展、学习者参与、教学质量、学生支持和学习资源，此外还有整体质量教育体验的评分，以此了解本地学生和国际学生对大学阶段生活学习的看法。





学习与教学质量指标调查计划由澳大利亚政府部门资助开展，涵盖对学生从入学到就业的整个周期的系列调查。



READ MORE 澳洲进一步放宽新冠边境政策 取消入境疫苗要求

由于新冠疫情影响，澳大利亚高等教育部门在2020年和2021年经历众多挑战。相较2019年及之前年份，在一定程度上，网课、封城和相关疫情防控等措施降低了学生对学习者参与度、学习资源获取和学习支持等方面的满意度。





这就是为何学生体验总体满意度从2019年的78%骤降至2020年的69%。





来到2021年，由于澳大利亚院校和学生已逐渐适应不断变化的教学环境，学生对学习体验满意度有所提高，从2020年的69%升至2021年的73%，提升了4%。然而，这还未恢复到自调查首次在全澳开展以来所观察到的78%至80%的范围。





这项调查的总体评分，2017年和2018年保持在79%，2019略跌至78%，在2020年锐降至69%，直到2021年略有回升到73%。



People are seen crossing Collins Street in Melbourne. Source: AAP

疫情两年 “学习者参与”满意度下降最甚

在2021年学生体验调查中，在上述五大关键领域当中，“学习者参与”的满意度在疫情两年中下降最多。2019年为60%，但是到2020年和2021年，则分别降至44%和49%。





调查报告分析，这是由于学习方式由实地转向在线，因而让学生的学习体验受到很大影响。其中包括对学校的归属感，与其他学生一起学习和互动等方面的满意度，比2019年低了10%。





但对在线或面对面讨论的参与的评分，学生的满意度略有增加。





相较2020年的评分，在2021年学生体验调查中，“学生支持”满意度是唯一一个不升反降的领域，在2019年和2020年满意度都为74%，但在2021年略降到73%。



LISTEN TO 随着二月澳洲高校秋季学期的开学，诸多中国留学生也兴奋地来到澳洲。他们有人时隔两年再度返澳，也有人是第一次踏上澳洲的土地，还有人亲眼见证了两年疫情逐渐好转、留学生逐渐回归。(点击图片收听采访） SBS Chinese 23/03/2022 09:29 Play

在“学习资源”满意度方面，在2020年，可能是由于应对新冠大流行校园关闭，学生对此满意度下降，特别是“实验室或工作室设备的质量”，其次是“电脑/IT资源的质量”，学生的评分大幅下降。其它满意度下降的方面还包括“教学空间的质量”、“学生空间和公共区域的质量”和“图书馆资源和设施的质量”。





在2021年中，学生对以上方面的满意度均有所回升，增加2%至4%，但仍然没有恢复到疫情前的满意度水平。





此外，学生对技能发展、教学质量这些方面的满意度从2019年到2021年几乎没有什么变化。



为何考虑离校？

尤其需要引起注意的是，有19%的本科学生表示曾考虑离开就读的院校，最常提到三大原因是健康和压力考虑、学习和生活的平衡，以及学业量困难。





其它原因还包括没有达到预期、教学质量问题、学术支持、有偿工作和方向改变等等。



Source: AAP

国际学生怎么看？

在另一项针对国际学生2021年的学习体验调查中，国际学生的整体学习体验满意度为67%，较2020年的63%同样提升了4%。参与调查的国际学生约6.1万人，来自澳大利亚125所高等教育机构包括42所大学。





在过去数年的学习体验调查中，国际学生对上述五个关键领域的满意度一直低于澳大利亚本国的学生的评分，2021年同样如此。





同样的，相较其它四个评分领域，国际学生对“学习者参与”的满意度同样是最低的，为48%，比澳大利亚国内大学生的评分还低1%。





2021年，国际学生对“学习资源”的满意度有所提高，但升幅不及澳大利亚国内学生给出的评分。





而具体到“学习资源”的各个层面，两组学生对学习资源的评分变化最大的是那些通常需要亲自到场获取的学习资源。报告分析，学生对各种学习资源的评分可能是基于可获得性而非质量。



International students. Source: AAP

来澳原因、在澳生活和对未来的期望

对于国际学生来说，他们选择来澳深造的最常见四大原因依次是个人安全、澳大利亚教育系统的声誉、生活成本和体验新的文化/生活方式的机会。





而为何选择在目前的高等院校学习，国际学生给出的最常见原因依次是资质的声誉和教育机构提供所想学的课程、教育机构的声誉，以及完成课程后的就业机会。





这份报告还发现，2021年，国际学生对他们在澳大利亚的生活体验的评分仍然很高，对“校园个人安全”、“提高英语技能“和”校外个人安全“等方面的评分都比较高。



READ MORE 国际学生何时能入境？澳洲大学：入学申请不跌反升

“还有很多工作要做”

对于新出炉的2021年学生体验调查结果，澳大利亚大学协会（Universities Australia）首席执行官卡特里奥娜·杰克逊（Catriona Jackson）在周四表示，这一结果证明了学生、教职员工和大学的适应能力，但也承认还有很多工作要做。





“尽管新冠大流行给大学生学习带来巨大干扰，但学生的学习体验满意度仍然保持良好，”她说，“但我们也明白，要让学生满意度恢复到新冠疫情前的峰值水平，还有很多工作要做。”



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。