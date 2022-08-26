多元文化社区在影视业“明珠蒙尘” 印度电影人决心设立自己的电影节

在尤吉·德夫甘（Yogi Devgan）拍摄电影的三年里，他赢得了国际赞誉，并有电影被选中在英国、墨西哥、巴西和美国放映。





然而，在这个旁遮普人自2014年以来一直生活的澳大利亚，情况却有所不同。





德夫甘先生说：“他们看了看你的名字，然后你就被排除在名单之外。”他不明白为什么自己错过了这么多机会。





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谈到最近在一个资助新兴电影制作人的机构的经历时，他说：“我在那里找不到任何来自我的背景的人的名字。”





“我问，‘这个基金有没有资助过有色人种？’ 答案是否定的。”





越来越多的拒绝促使德夫甘先生开发了一个新的电影节，以在电影业面临更多障碍的少数群体的作品为特色。





“我想，'我必须开始自己的事业，并给其他人机会'。”



我问，‘这个基金有没有资助过有色人种？’ 答案是否定的。 尤吉·德夫甘

据主办方介绍，周五晚在阿德莱德首映的阿德莱德港多样性和包容性电影节（Port Adelaide Diversity and Inclusion Film Festival）是澳大利亚第一个将所有代表性不足的社区的人的作品或关于他们的作品聚集在一起的活动。





入围影片中包括来自残障人士、南苏丹人、跨性别人士、穆斯林、难民、英语作为第二语言的人士和原住民社区的影片。





“这个节日鼓励来自这些背景的人们聚集在一个屋檐下，庆祝并成为新社会和文化的一部分，”德夫甘先生说。





“这是一个全新的节日，我从零开始，在两个月内，有超过250人前来参加。它表明人们想要这样的电影节。”





西澳作家兼导演卡桑德拉·阮（Cassandra Nguyen）将她的电影《举起手来（Hold Up）》的入选描述为一种“巨大的荣誉”。



Australian-Vietnamese writer-director Cassandra Nguyen says it's 'a massive honour' to be selected as a finalist. Source: Supplied / Alison Rodrigues “我们真的很高兴能成为这样一个电影节的一部分，”父母是越南难民的阮女士说。





《举起手来》是一部以亚超为背景的喜剧惊悚片，作为2021年越南电影节的一部分在洛杉矶上映，这是世界上最大的国际越南电影节。





阮女士说：“为了反映我们目前在多元文化社会中的生活，在大荧幕上代表多元文化社区并讲述澳洲故事真的很重要。”





阮女士说，虽然电影是一个“棘手的行业”，但像阿德莱德港多样性和包容性这样的电影节使参与其中成为一个激动人心的时刻。



Hold Up a comedy-thriller set in an Asian grocery is a finalist at the Port Adelaide Diversity and Inclusion Film Festival. Source: Supplied 作为跨性别社区成员的电影剪辑师兼导演山姆·马修斯（Sam Matthews）同意过去十年发生了很多变化。





“我们都有自己的关注点，但我认为尤吉已经能够更有格局地看待问题。”





“当你想强调一个问题时，数字总是有力量的。”





马修斯女士是电影节的评委之一，他们都在电影业工作，来自不同的文化和社会背景。





“许多新兴电影制作人都在制作非常棒的作品，但他们没有被看到，这就是这个电影节的全部意义所在，”马修斯女士说。





“你永远不知道谁会在电影节上把你和其他机会联系起来。有机会在屏幕上看到你所有的努力工作，会激励你继续进行下一个项目。”



“我真的很想跟随我的心”

德夫甘先生说，作为一个在印度旁遮普地区长大的孩子，他梦想在电影业工作，但没有办法去追求它。





直到新冠大流行来袭，他才离开了房地产行业，在南澳大学开始攻读电影和电视学士学位。





德夫甘先生说：“我真的很想追随我的心，那就是拍电影和讲故事。”他于2003年离开印度前往伦敦，2014年与他的澳大利亚妻子搬到阿德莱德。





德夫甘先生的工作重点是带有社会信息的短片。





他最近的项目《巴迪（Buddy）》已被选中在十个国际电影节上放映。



他希望他的电影节能帮助人们更平等地展示他们的作品，并为改变行业机构分配资金的方式建立势头。





“有大量来自不同背景的演员和电影制作人。他们的作品可能水准很高，但如果你在考虑他们的申请时，以他们的英语水平为依据，他们永远不会赢。”





德夫甘先生认为，增加对文化和语言多样化的电影制作人的支持将提高观众人数，并使国际社会对澳大利亚电影产生更大兴趣。





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