SBS早新闻（8月26日）

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Published 26 August 2022 at 9:12am
By Cindy Xie, Jason Liu
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Published 26 August 2022 at 9:12am
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受害者控诉Centrelink自动追债计划；
首都领地参议员抨击政府的天然气开发举措；
图瓦卢担忧气候变化和地缘政治竞争；
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欧洲最大的核电站短暂切断电网联系。

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