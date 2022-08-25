SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月26日）Play14:52SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.61MB)Published 26 August 2022 at 9:12amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 26 August 2022 at 9:12amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS受害者控诉Centrelink自动追债计划；首都领地参议员抨击政府的天然气开发举措；图瓦卢担忧气候变化和地缘政治竞争；Advertisement欧洲最大的核电站短暂切断电网联系。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE从移民计划到工资增长：一文了解就业与技能峰会“子弹孔只是我的纪念品”：为多元文化而努力的华裔陈继志梅尔岛原住民产权法人团体称中国投资“不是优先事项”带你读懂莫里森兼职门的法律报告：前总理的做法为何不违法？分享Latest podcast episodes【对话后浪】职场真需要那么多密切走动吗？SBS晚新闻（2022年8月25日）带你读懂莫里森兼职门的法律报告：前总理的做法为何不违法？跨国团队探究旅游和公共健康之间的联系