新国际研究揭70年后全球生活 2100年澳大利亚天气将会如何？

一项新的国际研究警告，到2100年，澳大利亚北半部的人们在一年中大多数日子里可能会面临危险的高温。





哈佛大学和华盛顿大学的研究人员预测，到2100年，全球热带和亚热带地区的数十亿人可能会在大部分时间里与危险的高温“作战”。





对澳大利亚来说，这意味着北部地区将在78年后面临持续的热应力（heat stress）。南部地区情况会稍好一些，但预计仍将经历更多的热浪，这种热浪甚至可能成为年度事件。





Advertisement

即使全球成功将升温控制在2摄氏度以内，预计大部分热带地区处于危险高温下的风险也将增加50%至100%；在许多中纬度地区，如澳大利亚南部，将增加3至10倍。



哈佛大学气候科学家、研究作者卢卡斯·巴尔加斯·齐佩泰罗（Lucas Vargas Zeppetello）说：“过去曾发生过的致命热浪未来将更有可能发生，在某些情况下每年都会发生，在澳大利亚的部分地区，甚至在已经将全球升温控制在2摄氏度的情况下。”





“如果我们没有达到《巴黎协定》的目标，比如到本世纪末全球升温3摄氏度，澳大利亚北部部分地区可能会经历几乎是全球前所未有的热浪，而且几乎每年都会发生。”





“几乎可以肯定，生活在这些地方的人们需要采取非常严肃的适应措施。”



READ MORE “更清洁、更便宜的能源”：阿尔巴尼斯向联合国提交了更具雄心的减排目标

澳大利亚气候委员会研究主任西蒙·布拉德肖（Simon Bradshaw）说，世界目前正处于全球升温将约3摄氏度的轨道上，但仍有时间去努力，来减缓未来几代人所承受的痛苦。





他说：“不幸的是，海平面将在未来几个世纪或几千年继续上升。”





“但就极端高温而言，如果这十年我们的排放量大幅下降，那么最早在2040年，我们就会开始看到比以往更少的致命热浪。我们现在采取行动真的非常重要。”





阿娜格雷塔·亨特（Arnagretta Hunter）是澳大利亚国立大学医学院的心脏病学家和内科医生，她对气候变化对健康带来的影响尤为关注。





“气候变化是我们这十年将面临的最大健康挑战。我们看到这导致的黑色夏季丛林大火和最近的灾难性洪水，影响了大约50%澳大利亚人的生活。”





“现在应该利用我们对环境和人类健康之间关系的科学理解，并想象未来几十年极端事件或会增加。科学和想象力的结合是适应气候变化的关键。”



READ MORE 下雨下到怕 连续拉尼娜气候事件如何影响澳人心理健康?

该研究还表示，《巴黎气候协定》设定将全球变暖控制在1.5摄氏度的理想目标，但只有0.1%能够达到。





布拉德肖博士也认为达到这一理想目标的可能性很小，但他表示，如果在这十年采取非常积极进取的行动，真正在全球范围内产生压力和驱动力；长期来看，全球升温仍有可能被限制在1.5摄氏度以内。





他说：“我们可能会在一段时间内超过这个温度，但到本世纪末，我们可以将升温控制在1.5度以内。”





“这项研究明确地表明，额外的每一度的升温都很重要，都会对生命和安全持续带来威胁。”



SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

LISTEN TO 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。 SBS Chinese 25/08/2022 14:52 Play

LISTEN TO 莫里森的秘密部长门事件，为什么不违法？他将面临什么后果？（点击上方收听音频） SBS Chinese 25/08/2022 07:06 Play