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【对话后浪】职场真需要那么多密切走动吗？

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Published 26 August 2022 at 7:21am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
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SBS全新谈话类节目《对话后浪》，倾听普通人的烦恼，了解普通人的欢乐，走进普通人的生活。每周五早上八点十五分。本期话题：没有人能随随便便成功。（点击封面图片，收听风趣对话）

Published 26 August 2022 at 7:21am
By Cindy Xie
Presented by Cindy Xie
Source: SBS
今天的对话中，不少嘉宾纷纷提到曾经去某些理发店被人不断安利各种产品的不愉快经历，而且表示这直接造成了自己现在害怕去理发去美容。嘉宾Joyce的经验就是，当她发现谈话的内容跑偏时，就会开始用“装睡”的方式来避免和推销者正面刚，消除这样的尴尬。但是，我们其他数位嘉宾可能就没有那么幸运，当“装睡”和“装没有听见”遇上了喋喋不休和锲而不舍的推销时，那种尴尬给他们心灵上造成的冲击和他们各自最后不得已的“社交应对大招”又是什么呢？

疫情两年多来的远距离工作让很多人感受到了来自心灵和肉体的自由。无论是目前仍然和北欧母公司之间保持远程办公，享受便捷的Joyce，还是嘉宾Bin分享的公司与个人在疫情后，就重返办公室日期的各种“拉锯式”讨价还价，还有嘉宾安安目前正在帮助公司处理的如何“绞尽脑汁”通过安排社交活动来吸引同事对重返办公室多一点热情；还有所谓的管理者的“牧羊人心态”都反应出了一个非常现实的问题——线上社交成为了一种新的，更吸引人的趋势。听众朋友您觉得同事之间真的需要那么多的交流吗？

本期节目非常触及灵魂的一句话一句惊醒梦中人。嘉宾安安分享了她曾经一位前西人老板给她的一句职场警言：“友好对待你的同事，但永远不要和你的同事做朋友。”这句话让当天所有人顿时陷入了沉默和思考中。对于社交这样一个永远说不完，也道不清的话题，主持人说最后悔的就是没有在这一期节目中邀请佳音姐此番加入，因为后浪很多人都在期待她来分享一下自己的娴熟得体社交经验和技能。听人劝、吃饱饭，社交可能真的是我们需要一生都得学习的技能。
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