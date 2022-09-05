专员称澳洲青少年拘留危机对儿童和家庭来说是“失败的”

国家儿童事务专员安妮·霍伦兹（Anne Hollonds）呼吁进行紧急改革以解决澳大利亚的青少年拘留危机，这损害了儿童的安全，也没有给予家庭充分的支持。





周一，在堪培拉政府大楼举行的全国儿童保护周启动仪式上，霍伦兹专员在主题演讲中说，目前在西澳州、塔州和北领地的青少年拘留所暴露出的问题表明，政府没有优先考虑儿童的安全和福祉，特别是那些生活在贫困和弱势群体中的儿童。





“当前的青年司法危机是国家在保护儿童和青少年方面的系统性失败。”





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她说：“政策和服务系统未能为儿童及其家庭提供所需的支持，导致更多儿童进入儿童保护和青少年司法系统，”并呼吁多个政府部门和机构进行紧急改革。





霍伦兹专员表示，几十年来，联邦、州和领地政府一直让弱势儿童及其家庭失望，各种调查和皇家委员会的关键建议都没有得到落实。





“与许多其他发达国家不同，澳大利亚没有关于儿童福利的国家计划，也没有儿童部长。我们也没有像工作组那样的跨部门领导来解决系统故障，这些故障是儿童安全和福祉的障碍。”





霍伦兹专员说，虽然国际证据表明，基于社区的早期干预是保护和支持儿童的最佳方式，但全国各地的政府正在花费数以亿计的资金用于显然不起作用的方法，越来越多的儿童进入儿童保护和青少年司法系统。



与许多其他发达国家不同，澳大利亚没有关于儿童福利的国家计划，也没有儿童部长。 国家儿童事务专员安妮·霍伦兹

“我们的卫生、教育和社会服务制度分散，不适合针对弱势儿童及其家庭的相关工作。其中许多家庭直接告诉我，他们对无法获得基本支持服务感到沮丧。”





“一个重视儿童的国家会努力将投资转移到上游和更早的阶段，并重新设计基本的支持系统，以免孩子们陷入困境。在澳大利亚，更多的儿童正在经历贫困和无家可归。我们需要一个协调一致的国家方法来解决对儿童造成伤害的根本原因，而且我们需要更大的紧迫感。”





“我们只关心自己的子孙是不够的。我们需要关心所有儿童，并创造条件使儿童安全和健康。”





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