气候变化正危及澳人生命 专家呼吁紧急推出气候健康行动计划

由于洪水和极端高温已威胁到澳大利亚人的生命，卫生医疗领导人呼吁政府迅速推出气候健康行动计划。





40个卫生和医疗组织警告说，气候变化对卫生系统带来的压力越来越大，因为额外的死亡增加了全球大流行的压力。





护士、助产士以及心理学家相关行业协会与澳大利亚医学协会、澳大利亚皇家内科医师行业协会（RACP）和其它组织周一发布了一系列紧急建议。





Advertisement

RACP主席杰奎琳·斯莫尔（Jacqueline Small）说，医生们对气候健康和人类健康如何结合起来有着独特的观点和丰富的经验，并且了解他们的社区。





斯莫尔博士说：“我们一直看到气候变化对我们的患者以及每天都在处理危机的第一线工作人员的影响。”





阿尔巴尼斯政府打算制定一项关于气候、健康和福祉的国家战略，但在堪培拉举行的“更好的未来论坛”上，专家们敦促其抓紧时间。





在一份联合声明中，这些医疗行业团体呼吁建立一个新的部长级论坛，并进行全国健康脆弱性和能力评估，以发现那些最容易受到气候伤害的人。





“气候变化已经在杀死澳大利亚人，”气候与健康联盟创始人菲奥娜·阿姆斯特朗（Fiona Armstrong）说。





在2019-20年澳大利亚东南部的山火季节，有33人直接死于火灾。



医院估计有445人死于烟雾吸入，有3000多人因呼吸道问题入院，1700人因哮喘入院。





今年，在东海岸为期三周的暴雨之后，约有23人死于洪水。





利斯莫尔（Lismore）周围的北部河流地区则仍在继续与清理工作、缺乏住房、精神健康压力以及被污水、化学物质和腐烂物质污染的“洪水泥浆”所引发的疾病作斗争。





从1991年到2018年，悉尼、布里斯班和墨尔本又有3000人的死亡是由于气候变化加剧的高温造成的。





2019年彭里斯（Penrith）的48.9摄氏度高温导致人们热应激发作、中暑和体温过高。





预测显示，悉尼西部每年可能会发生长达两个月的极端高温事件，温度为35摄氏度或更高。





各州和各地区也需要支持减少排放，无论是改造供暖和制冷，使食品制备和运输电气化，还是设计碳密集度较低的未来医院和诊所。





建议中包括在联邦卫生部设立一个可持续的医疗保健部门，以显示卫生部门如何转向低排放的业务。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



