“这条裙子代表我们的澳大利亚” 首次议会演讲Dai Le为何身穿奥黛？

澳大利亚联邦独立议员Dai Le在她的首次议会演讲中承诺要为其福勒（Fowler）选区争取权益，她说当地选民一直被忽视。





第一次演讲对任何国会议员来说都是一个重要时刻，对独立议员Dai Le来说，这也是一个庆祝多元文化的机会。





Dai Le是福勒选区的议员，在她的首次议会演讲中，她穿着印有澳大利亚国旗图案的奥黛（áo dài）。奥黛是她的祖籍国越南的传统服装，通常在特别或庄严场合穿。





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虽然澳大利亚国旗一直是一个有争议的话题，但Dai Le说，她作为难民来到澳大利亚，这国旗代表欢迎她的国家，代表着“希望、自由和无尽可能性”。





在一份声明中，她告诉SBS新闻：“对我来说，这条裙子代表我们的澳大利亚——一个多元文化的澳大利亚，欢迎来这里寻找希望、自由和机会的人。”





“这是对我们国家以及它所带来的所有可能性的庆祝。”





“我的越南血统和澳大利亚国旗的结合代表了我的两个世界。”





Dai Le身穿印有澳大利亚国旗图案的越南传统服装，发表了她的首次议会演讲。这条裙子是由悉尼西部费尔菲尔德地区（Fairfield）的一位设计师设计。



Dai Le's outfit for her first speech celebrated her Vietnamese heritage and the Australian flag. Source: AAP / Lukas Coch

Dai Le讲述其难民之旅

今年5月联邦选举，Dai Le击败工党候选人、前参议员克里斯蒂娜•肯尼利（Kristina Keneally），赢得悉尼西南部的福勒选区，创造了历史。





福勒选区此前一直是工党的安全议席之一，由工党议员克里斯·海耶斯（Chris Hayes）把持了12年，直至2022年退休。





在周一演讲中，Dai Le提及她与母亲和姐妹乘船逃离越南的经历。





当时她年仅7岁，仍然记得那次危险的旅程，当时木船差点在一场大风暴中倾覆。





她和家人辗转在海外的多个难民营，最终在澳大利亚定居。





“我记得，作为难民的我们被接受，在澳大利亚重新定居，在那一刻……当走出悉尼机场时，我们记得那种感激和自由的感觉，”她说。





“当我们望着拥有无限可能的地平线，充满了希望。”





她说：“澳大利亚张开双臂欢迎我的母亲和家人，给予我们舒适的条件、食物和温暖的床铺。”





“这个移民故事属于我们所有人。这是我们的故事，我们可以自豪分享。”



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“被遗忘的人”是澳大利亚的脊梁

Dai Le表示，对于被主要政党忽视的处境，她所代表的选民已感厌倦。





“福勒民众希望也需要一位来自他们社区的代表，并且不会忘记他们面临的个人挑战……不只是在选举期间，而是在每一天，”她在周一表示。





“虽然代表福勒民众是一种荣幸，但我们并不是特权人士。”





“我们是被遗忘的人，但我们是澳大利亚的脊梁。”





曾患乳腺癌的她提及澳大利亚的公共卫生系统，并表示将在任期内，倡导为其选区提供更多的服务。



当地移民和难民可帮助解决技能短缺问题

福勒地区失业率为10%。为解决澳大利亚的技能短缺问题，Dai Le呼吁政府关注当地。





她说：“我们有移民和难民，他们拥有专业资格，但却在从事一些低于自身资历的职业。”





“我们必须致力于迅速创建认可他们资历的途径，以便我们能够社区中发挥他们的技能。”





Dai Le曾是澳大利亚广播公司的驻外记者，此前曾作为卡布拉马塔（Cabramatta）自由党候选人，竞逐新州议席。





2012年，她以独立候选人身份参选，并当选为费尔菲尔德市议员，直至2021年。





她说：“我从来没有打算成为一名政界人士。”





“我只想成为一名被主要政党忽视和抛弃的社区的有力倡导者。”





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