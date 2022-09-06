报告揭维州33例死亡与急救接听延误相关 一呼叫者等待超76分钟

一份报告披露，救护车呼叫接听延误和其它问题引发的不良事件导致 33 人死亡。维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）对此进行个人道歉。





上周六，维州应急管理监察长发布了一份详细报告。





两名高级部长代表维州政府公开道歉，安德鲁斯于周二采取更进一步的行动，进行个人道歉，这是他在三天来首次公开露面。





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他对记者说：“我向所有受到这种病毒影响的人，特别是那些失去亲人的人，致以我最深切的慰问、同情和我个人的歉意，还有政府更广泛的歉意。”





“你可以想象这些家庭每一天所承受的痛苦和巨大的负担，我们慰问和道歉，不仅对这些人，而且对每一位维州人做出承诺——进行改变、改善和投资。”





“这就是我们现在正在做的事情。”





早在2015年，维州政府已了解到紧急服务电信局（ESTA）财务状况不稳。



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报告称，当疫情来袭，其资金模式令其无法迅速扩大应对规模。





对于90%的来电，该机构本应在5秒之内接听。但在维州于2021年10月解除封锁后，越来越多的来电未能在既定时间内接听。





最糟糕的情况是，在今年1月的第一波Omicron疫情中，只有39%的救护车呼叫在5秒钟内得到响应，一位呼叫者的等待甚至超过76分钟。





今年5月，维州政府誓言要改变这些状况，将招聘和培训近400名额外的急救电话接听员。大约150人已开始工作，在整个6月份，帮助救护呼叫在5秒内的响应率提高到86.2%。





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