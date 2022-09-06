澳洲央行今年第五度加息 宣布上调50个基点至2.35%

在周二的会议上，澳大利亚储备银行董事会决定，将现金利率提高50个基点至2.35%。这是自今年5月以来，澳储行连续第五个月宣布加息。





今年5月，澳大利亚储备银行决定将利率从0.1%的历史低点上调至0.35%，这是10多年来的首次加息。





澳大利亚储备银行行长菲利浦·洛伊（Philip Lowe）周二表示，董事会致力于在一段时间内将通胀率恢复到2至3%的范围。它正在寻求做到这一点，同时保持经济的平衡。





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澳大利亚储备银行表示，周二宣布的进一步加息“将有助于使通货膨胀回到目标，并在澳大利亚经济中创造一个更可持续的供需平衡”。



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该董事会预计将在未来几个月内进一步提高利率，但这并不在预设路径上。





洛伊提到，目前澳大利亚的通货膨胀率是自20世纪90年代初以来的最高值，预计在未来几个月内会进一步上升。





他解释，全球和国内因素推高了澳大利亚的通胀。在澳大利亚本土，强劲的需求、紧张的劳动力市场和一些经济部门的产能限制对价格产生了广泛的上行压力。





洛伊预计通胀率将在今年晚些时候见顶，然后回落到2至3%的范围。





“通货膨胀的预期缓和反映了全球供应面问题的持续解决……澳储行的核心预测是，2022年的CPI通胀约为7.75%，2023年略高于4%，2024年约为3%。”





“7月份的失业率进一步下降到3.4%，是近50年来的最低失业率。职位空缺和招聘广告都处于非常高的水平，这表明在未来几个月里，失业率会进一步下降。”





与此同时，他提到随着经济增长放缓，预计失业率会略有上升。





洛伊称，董事会将继续密切关注劳动力成本的变化和企业在未来一段时间的定价行为。



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