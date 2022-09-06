澳大利亚每日COVID-19要闻：澳洲可能考虑承认长期新冠为一种残疾

要点 维州州长向因长时间等待救护车而死亡的病患家属致歉

新的研究报告称，第一针疫苗对男性更有效

ABS报告显示新冠大流行正在推动癌症、痴呆症和糖尿病的死亡率上升

周二，澳大利亚报告了至少66例COVID-19死亡病例，包括新州的27例，维州的25例和昆州的8例。





联邦工党议员弗里兰德（Mike Freelander）博士表示，澳大利亚可以考虑将长期新冠（Long COVID, 又称新冠后遗症）确认为一种残疾。包括美国在内的一些国家已经这样做了。





弗里兰德博士是一个议会委员会主席，负责调查长期新冠和反复再感染对澳大利亚的影响。





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弗里兰德博士对澳广（ABC）表示，澳大利亚需要某种形式的多学科长期新冠诊所，为患者提供身心健康支持、住房和工作支持。





维州州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）为过去两年中该州因等待救护车而死的33人做出了个人道歉。





安德鲁斯将这些死亡归咎于大流行高峰期紧急呼叫的增加。



澳大利亚和国际研究人员发现，新冠疫苗的第一针对男性更有效。





该研究报告主要作者、墨尔本大学教授卡桑德拉·索伊克（Cassandra Szoeke）说，与男性相比，女性更容易出现疫苗的负面副作用。





“具体来说，在接种阿斯利康和强森疫苗的女性中，血凝块/血栓事件的报告更常见，”她说。





澳大利亚统计局的最新临时死亡率报告显示，新冠大流行正在推动癌症、痴呆症和糖尿病的死亡率上升。





澳大利亚在1月至5月期间报告了75593例死亡，比前五年的平均数高出16.6%。





数据显示，死于痴呆症、糖尿病和癌症的人数分别比五年的基线高出20.5%、20%和6%。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：



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