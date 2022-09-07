根据新政府提案 百万澳人将为处方药支付更少的费用

要点 预计在这项措施下，澳大利亚人每年将节省近2亿澳元的自费费用

该提案是工党的一项选举承诺，将从2023年1月起开始实施

随着联邦政府提出新的法律以降低药品福利计划中药物的共同支付额度，澳大利亚人将很快能够为处方药支付更少的费用。





如果议会通过该法案，这将是该计划75年历史上首次降低处方的最高上限。



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卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）周三向议会提出建议，将该计划下的最高共付额从42.50澳元降至30澳元。





他对议会说：“生活成本正在飙升，许多澳大利亚人正在削减必需品以维持生计。”





“这项法案将有助于缓解数百万澳大利亚人家庭预算的紧缩。”





这些变化意味着每月需固定服用一种药物的澳人每年可节省多达150澳元，而服用两种或三种药物的人每年可以节省多达300至450澳元。



“解决生活成本压力的重要一步”

澳大利亚药房协会主席特伦特·特沃米（Trent Twomey）说，使处方药更实惠将有助于减少人们服用的药量少于处方或根本不配药的可能性。





特沃米教授说：“社区药剂师越来越多地听到病人说他们根本买不起药，他们经常面临决定家里谁将没有药吃，以便有钱喂饱每个家人或支付账单。”





“除了提高药品获取的普遍性外，这是解决生活成本压力的一大步。”





预计在这项措施下，澳大利亚人每年将节省近2亿澳元的自费费用。





该提案是工党的一项选举承诺，将从2023年1月起开始实施。





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