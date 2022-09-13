英女王去世后，澳洲护照、货币及公共假日将发生哪些变化？

9月22日被定为纪念已故英女王伊丽莎白二世的全国哀悼日，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在周日宣布这个一次性的公共假期时表示，他鼓励所有澳大利亚人无论身在何处，都花时间停下来思考一下女王非凡的一生。





国家纪念仪式将于当天上午11点在位于堪培拉的国会大厦举行。





这一消息受到许多澳大利亚人的欢迎，他们期待着与家人、朋友或在酒吧里度过一天、向女王致敬，而维州人将享受一个为期四天的周末，因为紧随这一天的周五，即9月23日，是AFL总决赛公共假期。





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与此同时，医务人员、患者、需要工作的学生家长、临时工和小企业主对这一即将宣布的全国公共假日表示不满，认为哀悼日既有破坏性又耗资巨大。





事实上，随着英女王的去世，诸多澳大利亚人已经习以为常的事物在未来都可能将面临变化。



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护照

在查理三世登基后，可以预计包括护照在内的法律文件也将发生变化，因为目前澳大利亚公民持有的护照首页特别提到了“伊丽莎白二世女王陛下”。





外交与贸易部网站在9月9日发布消息称，“澳大利亚护照的制作和签发将不受女王陛下去世的影响”，“目前所有的澳大利亚护照仍然有效”。





但网站上也说明，澳大利亚护照将来会有变化，“以反映查理三世国王陛下的即位”。



货币

澳大利亚储备银行 (RBA) 已证实，查尔斯三世国王的肖像将取代女王出现在澳大利亚的五澳元纸币上。





储备银行发言人周五下午在给SBS新闻的一份声明中说：“依照传统，在位君主会出现在最低面额的澳大利亚纸币上。我们将计划在适当的时候更新五澳元纸币的设计。”





但澳大利亚人可能需要等待数年才能看到印有查尔斯国王的新钞票，发言人说：“这不会是一夜之间的突然改变......它可能需要数月和数年的时间来全面实施。”



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澳大利亚皇家铸币厂预计查尔斯三世将于明年出现在新的澳大利亚硬币上。





但过渡可能需要一些时间，印有已故女王肖像的硬币将继续铸造，并与印有新君主肖像的硬币共同流通。





新的硬币将印有查理三世面向左侧的肖像，这符合传统，即每一位新君主的肖像方向都会改变。



女王生日公共假日的称谓

与硬币和纸币的变化需要很长时间来执行不同，悉尼大学历史系的英国君主制专家麦克雷里（Cindy McCreery）博士说，女王生日公共假期和女王生日荣誉的名称的变化可以相当迅速地实现。





女王生日公共假日的官方名称在西澳州和昆州可能会改变，这两个州分别定于9月26日和10月3日庆祝女王生日。





上周五，昆州州长帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）的发言人在给SBS新闻的一份声明中说，假期的名称将很快被讨论。





该发言人说：“公众假期将照常进行。假期的正式名称将在适当的时候确定。”





SBS新闻联系了西澳州州长马克·麦高恩（Mark McGowan）的办公室寻求评论。





麦克雷里博士认为，西澳州很可能也会效仿昆州。





她说，伊丽莎白二世女王的去世也将对澳大利亚其他州和领地的公共假日的命名产生影响，这些州和领地在6月、9月和10月的不同日期都会庆祝这一节日。



麦克雷里博士说：“我认为在适当的时候，它将被重新命名为国王生日公共假日。”





她同时补充说，女王的去世可能不会对澳大利亚和世界其他国家的公共假日的日期产生影响。





伊丽莎白女王出生于1926年4月21日，但澳大利亚没有一个州和领地在4月庆祝这一天。





麦克雷里博士说：“我们必须记住，这些日期的选择是为了适应各州当地的情况。”





“而英国的情况也是如此。”





因此，澳大利亚各州和领地庆祝英国君主生日的日期可能不会改变，尽管查尔斯国王的生日是在11月19日。





麦克雷里博士说，女王的去世也会对女王生日荣誉称号产生影响。





“术语上会有变化。与女王生日荣誉相比，将被称为国王生日荣誉。”





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