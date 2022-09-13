一文了解澳大利亚“黄金入场券”签证 为什么都在谈论它?

向在澳大利亚投资至少500万澳元的人发放签证的一项计划将接受审查，内政部长克莱尔·奥尼尔（Clare O'Neil）称其为一种有效的“花钱进入澳大利亚”的方式。





重大投资者临时签证（Significant Investor visa）通常被称为“黄金入场券（golden ticket）”，如果成功申请该签证的人投资于获批准的基金，他们可以在澳大利亚停留长至5年。这也是获得永久居留权的途径。





该计划于2012年由吉拉德政府推出，历经各种变化。在2016年的一份报告中，澳大利亚生产力委员会（Productivity Commission）呼吁取消该计划，称投资者签证“容易出现欺诈”。





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在接受天空新闻采访时，奥尼尔表示，联邦政府承诺对本国移民体系进行审查，重大投资者签证是一个“真正的大问题”。





她在周日播出的采访中说：“我认为，如果我们有这样一种签证类别，你实际上可以通过花钱的方式进入这个国家，大多数澳大利亚人会感到不舒服。”





“目前，我看不出有多少理由让它作为我们计划的一部分。”



重大投资者签证如何运作？

重大投资者签证（188子类）针对商业创新和投资，适用于在澳大利亚投资至少500万澳元的人。他们必须符合一定要求，并具有真诚意愿在签证有效期内开展投资。





这些投资必须由风险资本和成长型私人股本基金（投资于初创企业和小型私人公司）、经批准的管理基金（支持在澳大利亚证券交易所上市的新兴公司）以及对管理基金的“平衡投资”之间分配。





这一签证主申请人的签证费用为9195澳元，可包括家庭成员，但需额外费用。





这一签证对申请者没有英语要求，无年龄上限。所有年满18岁的申请者须具备实用英语能力，否则将被要求支付第二期申请费用。





如果申请成功，他们可以在澳大利亚停留多至5年，如果他们符合一定要求，他们可以申请永久居留权。



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有多少重大投资签证获批?

根据澳大利亚内政部的数据，自2012年该计划启动以来，截至2020年6月，政府已发放2349个重大投资者签证。在此期间，约有117亿澳元被投到重大投资中。





在所有签证申请中，约84.8%的申请来自中国（大陆），已经有84.9%获批；约3.6%的获批签证来自香港。





据《澳大利亚人报》报道，超过7000名中国公民已经获得签证，其中包括2370名中国公民和5000多名家庭成员。这些数字已得到内政部的证实。





此前该报报道称，柬埔寨洪森政权的成员通过该签证计划进入澳大利亚，过去5年有10名富有的柬埔寨公民获得了重大投资者签证。





奥尼尔表示，这种类型的签证对联邦预算产生长期负面影响，而且“实际上，每个人都在给我们带来平均成本”。



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她说：“这些人通常是在他们的人生后阶段来到澳大利亚的，往往是在他们的商业生涯结束后，来到澳大利亚定居和退休。”





“我认为，这并不是我们移民体系的有效利用。”





前移民副部长阿布·里兹维（Abul Rizvi）同意这一观点，并表示多年来他对该计划一直持批评态度。





他在接受SBS新闻采访时表示：“我认为购买签证不应该是我们签证系统的运作方式。”





他说：“我认为，对于技术移民计划来说，对澳大利亚社会、经济和预算都应该有明确的好处。如果不能证明这一点，那么这类签证就应取消。”





“在这阶段，我看不出这类签证对澳大利亚有什么好处。”



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重大投资者签证或被完全取消

根据本月举行的就业与技能峰会（Jobs and Skills Summit）所带来的移民政策变化，该计划人数在本财政年度大约减少一半。





奥尼尔表示，上周宣布对本国移民体系进行审查，该签证计划可能会被完全取消。审查报告将于明年2月底公布。





她说：“我认为这个签证计划没有给国家带来价值，这是我们在移民体系审查中要考虑的问题。”





当被问及该计划是否会被取消时，奥尼尔说：“目前，我看不出有什么理由将其作为我们计划的一部分。”



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里兹维表示，他将支持取消这类涉及“被动投资”的投资者签证。被动投资是指投资者只需要投资而不需要管理。





“这种签证还有其它一些类别，要求申请人在澳大利亚设立和/或经营企业，并雇用澳大利亚人。考虑到对澳大利亚经济、预算和社会带来的好处，这类签证可能值得保留。”





当谈到政府的移民体系审查时，里维兹认为，审查各种签证类型及其带给澳大利亚的好处，这有“巨大的价值”。





“我认为把这个问题纳入审查是完全合理的，” 他说。





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