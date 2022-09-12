澳大利亚每日COVID-19要闻：密切接触者仍需遵守七天规定

要点 澳大利亚每周因长期新冠而损失1亿澳元

今年老年护理机构内的新冠死亡人数激增了两倍

新研究显示抑郁症患者患上长期新冠的风险更高

在无症状新冠阳性患者的自我隔离期于9月9日从七天减少到五天之后，南澳州澄清了密切接触者限制规则。





该州当局表示，密切接触者在接触日期后的七天内必须遵循COVID-19指南。





他们需要在其他人周围佩戴口罩，并在七天内进行五次抗原检测（RATs）。





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此外，他们必须通知其雇主、学校或托儿所，并避免在医院等高风险环境中工作。





其它州和地区也可能会提供明确的相关规定。





澳大利亚健康保护主要委员会上周建议，有关密切接触的规则不应该被改变。



《澳洲金融评论》（Australian Financial Review）报道，长期新冠（long COVID，又称新冠后遗症）每周造成1亿澳元的经济损失，每年约为52亿澳元。





一项发表在医学期刊Jama Network上的 新研究 发现，有心理困扰的人患上长期新冠和相关疾病的风险更高。





心理困扰包括抑郁、焦虑、担忧、感知压力和孤独。





卫生部的数据显示，今年有超过3000名澳大利亚人在养老机构中死于COVID-19，是该流行病头两年报告的死亡人数的三倍。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：



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