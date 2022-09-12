澳大利亚宣布今年9月22日为公共假日悼念英女王

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）宣布，澳大利亚人将有一个全国性公共假日来悼念英女王。





这一公共假期为一次性，定于9月22日。阿尔巴尼斯表示：“这是为了让人们对伊丽莎白女王的逝世表达敬意。”





“周六，我与所有州长和首席部长交谈……他们都同意，将这一天定为一次性国家公共假日是合适的。”



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查尔斯三世国王为澳大利亚新任国家元首

澳大利亚总督大卫·赫尔利（David Hurley）周日在堪培拉宣读了查尔斯三世登基的公告。





赫尔利在会议开始前表示澳大利亚“现在正进入一个新时代”。



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赫尔利周日中午在堪培拉宣布查尔斯三世国王为澳大利亚新任国家元首。他在国会大厦前庭宣读了这一公告，随后举行鸣枪礼，鸣响21枚礼炮。





阿尔巴尼斯表示，查尔斯三世国王被正式宣布为澳大利亚新任国家元首是“一个历史事件”。





“这是我有生以来的第一次，也是大多数澳大利亚人有生以来的第一次，是一个历史性的事件。”





在堪培拉举行的宣布仪式上，阿尔巴尼斯宣布了一个一次性的公共假期，以悼念伊丽莎白女王的去世。





来自不同政治派别的议员出席了仪式。





大批人群聚集在议会大厦外，见证这一宣布，一些与会者等待了一个多小时。





澳大利亚总理和总督将于本周晚些时候前往伦敦，参加在威斯敏斯特教堂举行的葬礼。





阿尔巴尼斯表示，已向10个与英联邦有联系的太平洋岛国提供前往伦敦参加葬礼的援助。





因女王去世，本应于本周在堪培拉召开的联邦会议暂停。





阿尔巴尼斯说，政府将寻求在哀悼期后补上这几天。





“其中一天将专门让人们哀悼伊丽莎白女王的去世，”他说。





自英女王去世后，政府网站上已有超过13700人在网上表示哀悼。许多民众在堪培拉和各地首府的政府官邸摆放鲜花和纪念品。



Former Australian Prime Minister John Howard described Queen Elizabeth II as the most accomplished leader he dealt with during his long political career. Source: AAP / ANDREW TAYLO 澳大利亚前总理约翰•霍华德（John Howard）回忆起已故的女王伊丽莎白二世，称她是他漫长政治生涯中所接触的“最有成就的领导人”。





在担任总理的11年中，霍华德曾多次与英女王会面，他说对这位君主的责任感表示敬意。





“我每次见到她，她都在关注澳大利亚最近的政治动态……她会问起，但不会以一种代表任何干涉的方式，”霍华德说。





“她非常了解我们所作的事情、取得的成就以及这个国家面临的挑战。”



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