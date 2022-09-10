澳洲储备银行计划更换五元澳币上的女王头像

澳大利亚储备银行 (RBA) 已证实，查尔斯三世国王的头像将取代英国女王伊丽莎白二世出现在澳大利亚的五澳元纸币上。





“依照传统，在位君主会出现在最低面额的澳大利亚纸币上。我们将计划在适当的时候更新五澳元纸币的设计，”澳大利亚储备银行发言人周五下午在给SBS新闻的一份声明中说。





但澳大利亚人可能需要等待数年才能看到印有查尔斯国王的新钞票。





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“设计新纸币是一个复杂的过程，”澳大利亚储备银行的发言人说。





“根据公众的需求和更换已在流通中磨损的纸币的需要，纸币的印刷和发行可能需要几年时间。”



澳洲联储证实，澳大利亚人可以继续使用目前的五澳元纸币。





“所有现有的五澳元纸币都可以继续使用，”发言人说。





未来的澳大利亚硬币也可能印有查尔斯国王的头像，在他已故母亲的头像的反面。





自1953年加冕以来，澳大利亚硬币的正面出现了六幅伊丽莎白二世女王的肖像，其中最后一枚是在2018年铸造的。



Australian coins are produced by the Royal Australian Mint. Credit: Mark Nolan/Getty Images



印有查尔斯国王头像的新五澳元纸币也可能继续具有现有纸币的一些复杂的安全特征，包括3D和移动图像、视障人士的触觉特征、颜色变化等。





澳大利亚不会是英联邦唯一面临在其硬币和纸币上引入新设计的国家。





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