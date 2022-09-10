查尔斯三世国王向“亲爱的妈妈”致敬 誓言为国家服务

周五，英国国王查尔斯三世向他已故的“亲爱的妈妈”伊丽莎白女王表示衷心的敬意，并誓言要像她70多年来所做的那样，做一个“忠诚、尊重和有爱”的君主。





在首次向全国发表讲话时，查尔斯向他的母亲致敬，感谢她对家人和她统治的人的奉献，称她的去世带来了巨大的悲伤和“无法估量的失落感”。





伊丽莎白是英国在位时间最长的君主，在世界舞台上屹立了70年，她于周四在苏格兰的家中去世，享年96岁。





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查尔斯三世还表达了他对世界各地领导人和普通民众送来慰问的感激之情。





“在一个多星期的时间里，我们将作为一个国家、一个英联邦，甚至一个全球社区聚集在一起，让我心爱的母亲安息。在悲伤中，让我们记住并从她的榜样之光中汲取力量。我谨代表我的家人，向你们的慰问和支持表示最诚挚和衷心的感谢。这些慰问和支持对我的意义比我所能表达的重要的多。”



英国国王查尔斯三世在周五的一次会议上告诉英国首相特拉斯（Liz Truss），他一直害怕失去母亲那天的到来，他必须“努力让一切继续下去”。





他的演讲在电视上播出，并在圣保罗大教堂播放。当时在圣保罗大教堂约有2,000人在参加伊丽莎白二世女王的追悼会。





周五晚上，白金汉宫侍卫移除了宣布女王去世的讣告。





女王去世后，讣告于周四被贴在了白金汉宫的大门上。



在他的电视讲话中，73岁的查尔斯回顾了他母亲在1947年21岁时做出的承诺，她将毕生致力于为她的人民服务，他承诺“在上帝赐予我的剩余时间里”效仿母亲服务人民”。





“这不仅仅是一个承诺：这是一个深刻的个人承诺，定义了她的一生。她为职责做出了牺牲，”他说。





“无论你住在英国的哪个地方，或世界各地的英国领土，无论你的背景或信仰如何，我都会努力以忠诚、尊重和爱为你服务，就像我现在所做的那样。”



新任威尔士王子

查尔斯国王将威尔士王子和王妃的头衔授予了他的长子威廉和儿媳凯特，继承了他和已故妻子戴安娜之前的头衔。





“我知道，和凯特一起，我们新的威尔士王子和王妃将继续激励和领导我们的全国性对话，帮助将边缘群体带到可以提供重要帮助的中心地带。”





查尔斯于1958年成为了威尔士亲王，他在母亲伊丽莎白女王去世后自动成为了国王。





威尔士亲王和王妃的推特账户也发生了变化，以反映他们的新头衔。



举国哀悼

在英国下议院，现任和前任领导人纷纷向女王致敬。





新任首相特拉斯（Liz Truss）率领议会致敬。





“已故的伊丽莎白二世女王是世界上最伟大的领导人之一。她是现代英国诞生的基石。她年仅25岁就成了女王，当时的英国正在从战争的阴影中走出来。她留下了一个在她的统治下成长和繁荣的现代、充满活力的国家。英国之所以成为今天的伟大国家，是因为她。”





反对党领袖斯塔默（Keir Starmer）也向女王表达了敬意。





“今天我们的国家，我们的人民，这所议员，在哀悼中团结一致。伊丽莎白二世女王是这个伟大国家最伟大的君主。对于绝大多数人来说，无法想象没有她的英国。我们的心与她心爱的家人在一起，我们的皇室，此刻悲痛万分。





前首相特蕾莎·梅（Theresa May）分享了她在巴尔莫勒尔参加野餐的轶事。





“我拿起一些奶酪，放在盘子里，然后将它转移到桌子上。奶酪掉在了地板上。我有一个瞬间来做决定。我拿起了奶酪，把它放在盘子里，把盘子放在桌子上。我转身看到，我的一举一动，都被女王陛下非常仔细地观察着。我看着她，她看着我，她只是笑了笑。奶酪留在了桌子上。



各个年龄层的民众纷纷在巴尔莫勒尔、白金汉宫和世界各地的英国大使馆门外献花。





人们对女王的敬意已经蔓延到了伦敦的街头。





“这是女王，她看起来像我的祖母。她也有这种感觉。我妈妈的第一反应是你知道，'查尔斯永远无法取代她。' 这是有道理的。然后你知道，另一方面，跟我一起住在出租屋的室友说女王的离世将影响我们的生活方式，我们经济上已经很艰难了，这会让我们的生活变得更加艰难。感觉真的很奇怪。”





另一位悼念者说：“我感到非常难过，因为显然她已经在位70年，她一生中见证了15位首相的诞生。”





澳大利亚各地降半旗致哀，虽然预计澳大利亚不会举行官方哀悼，但会设立一个国家纪念仪式。





总督赫尔利（David Hurley）、总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）和其他国会议员将于今天为女王敬献花圈。





议会将休会15天，澳大利亚可能会一直降半旗，直到女王葬礼的第二天。





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