“悲伤是为爱付出的代价”阿尔巴尼斯向伊丽莎白女王表示敬意

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）向周四晚在苏格兰去世的伊丽莎白二世女王表示敬意。





阿尔巴尼斯回忆说，已故女王是一位“让她的人性展现出来“的君主，是一位以”忠诚、正直和幽默“履行职责的人。





“从女王陛下自己的话中可以找到对我们的安慰：‘悲伤是我们为爱付出的代价’”，阿尔巴尼斯在一份声明中说。



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“她庆祝我们的好时光，她与我们一起站在坏光景里。她是快乐的、光荣的，但也是坚定的。特别是，我们记得她对遭受悲剧和灾难的澳大利亚人所给予的同情和个人善意。”





阿尔巴尼斯说，女王的去世标志着“一个时代的结束”。





“这段哀悼的时间将会过去，但澳大利亚人对女王陛下始终怀有的深深的敬意和热情将永远不会消退。”





白金汉宫宣布，女王伊丽莎白二世在苏格兰的家中平静地去世，享年96岁。





前澳洲总理陆克文（Kevin Rudd）说，女王对澳大利亚的感情是“深远而持久的”。





他说：“我们对皇室成员表示同情，他们不仅失去了他们的君主，还失去了一位受人爱戴的母亲、祖母和曾祖母。”





昆士兰州长帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）说，女王将被“深深地怀念”。



能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）也记起女王的一个著名声明。





“21岁时，她说她的生命‘无论长短’都将致力于应尽的服务，”鲍恩说。





“在她漫长的一生中，她践行了这一承诺。她对自己的职业没有什么选择，但她把自己献给了它。”





反对党外交部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）说，女王是“社会服务的缩影，是力量的支柱”。





澳大利亚演员罗素·克劳（Russel Crowe）向已故女王致敬。



反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）说，从未有一个“更有尊严的君主”。





“在现代历史上，从来没有一个比伊丽莎白二世女王陛下更有尊严的君主，更尽责的领导人，或更体面的人。”他说。





“一位以同情心和与生俱来的智慧，并从近一个世纪的生活和经验中持续获得的智慧进行统治的君主。”





澳大利亚总督大卫·赫尔利（David Hurley）说，他对女王的去世“深感悲痛”，并将于周五向全国发表讲话。





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