英女王伊丽莎白二世辞世，享年96岁。





伊丽莎白·亚历山德拉·玛丽（Elizabeth Alexandra Mary）自1952年2月开始登上王位以来，是英国和包括澳大利亚在内的14个英联邦国家的女王。





现在，王位由其子查尔斯接任。





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澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯向王室表达了哀悼。





阿尔巴尼斯总理发表声明说，女王伊丽莎白二世的辞世为一个历史性的统治和充满服务的漫长人生画上了句号。





SBS记者格雷格·戴特（Greg Dyett）转述了总理的声明和总督的感慨：“安东尼·阿尔巴尼斯在悼念中说，女王伊丽莎白二世是一位充满人性关怀的君主，以忠诚、正直和幽默的方式履行她的职责。他说，这段哀悼的时刻将会过去，但澳大利亚人对女王陛下始终怀有的深深敬意和热情将永远不会褪色。总督大卫·赫尔利也有类似的感慨。他说，他想到了女王陛下的尊贵和她的同情心，她的奉献精神和孜孜不倦的工作态度，以及她对人民的无私和坚定不移的承诺。总督将在今晚6点55分就女王陛下的去世向全国发表讲话。”





君主制度倡导者大卫·弗林特（David Flint）表示，澳大利亚人和英联邦的所有人民都应该感谢这位有强烈服务意识的君主。





他说：“与参与公共事务的许多人不同，她并不是为了以任何方式得到任何好处而参与其中。我认为澳大利亚的公共事务一直在下降，以至于已经发生了曾经没有发生过的事情，那就是人们似乎越来越多地为了他们从中获得的好处而参与公共事务。曾经没有这种现象。”





在英国王室发表的一份声明中，查尔斯国王说，伊丽莎白二世女王的去世对他和所有王室成员来说是一个最悲伤的时刻，整个英国、各王国、英联邦以及全世界的无数人都将深深感受这一损失。





他说，知道女王受到如此广泛的尊重和深深的爱戴，王室成员会因此得到安慰和支持。





英国新任首相莉兹·特拉斯表示，每个人都对女王的去世感到“极为悲痛”。





她对女王多年的服务表示敬意。她说：“她在第二次世界大战后就登上了王位。她倡导英联邦的发展，从一个由7个国家组成的小集团，发展到一个由56个国家组成的大家庭，横跨世界各大洲。我们现在是一个现代的、繁荣的、充满活力的国家。经历种种，伊丽莎白二世女王给予我们稳定与力量。”





王室现在将进入哀悼期。





官方活动将取消，王室住所、政府大楼、整个武装部队和英国海外机构将降半旗致哀。





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