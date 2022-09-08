时速250km旅行不再是梦？澳洲政府宣布成立高铁管理机构

联邦政府已经公布了一项建立高铁管理机构的计划，以协调澳大利亚的重大长期基础设施项目——高速铁路项目。





基础设施部长凯瑟琳·金（Catherine King）告诉议会，一个由铁路和基础设施部门专家组成的委员会将监督新机构，该机构向政府提供关于规划和交付的独立建议，其首要任务是规划新州纽卡斯尔（Newcastle）到悉尼的高速铁路。





另外，该机构还将是与各州和领地协调高铁项目的牵头机构。





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全国性的高铁网络将使乘客能够以每小时250公里以上的速度在主要城市和重要区域城市之间旅行。





金部长说，澳大利亚迫切需要这样的基础设施，以刺激区域经济发展。





“现在是时候了，我们需要停止拖延，开始采取行动真正交付高铁，”她说。





“前工党政府的全面的两阶段铁路调研确定了高速铁路将为澳洲带来非常大的收益，不仅仅是大大减少了旅行时间，而且还释放了城镇地区（regional）经济，提供了大量的就业机会，并能在中长期内提供显著的经济推动力。”





当局将首先与新州政府在悉尼至纽卡斯尔路段合作，还将规划连接布里斯班和墨尔本的快速列车，经停堪培拉、悉尼和其它城镇地区中心。





“澳大利亚东海岸的高铁网络将真正成为一个能够触及所有澳大利亚人生活的转型项目，”金部长说。





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