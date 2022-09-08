致五名青少年死亡的悉尼车祸肇事司机被拒绝保释 将面临法庭审判

要点 一名18岁的男子在悉尼西南部发生车祸后被指控危险驾驶致死，将出庭受审

乘坐在这辆四座车上的所有五名乘客均在车祸中当场死亡

一名18岁的男子在悉尼西南部发生车祸后被指控危险驾驶导致死亡，将出庭受审。他的车辆撞上了一棵树，导致五名青少年死亡。





在周二晚的单车辆事故中，三名女孩（两名14岁，一名15岁）和两名男孩（分别为15岁和16岁）死亡。





晚上8点左右，皮克顿中学（Picton High School）的学生们坐在一辆由绿色P牌司机驾驶的日产越野车上，该车离开了公路，在沃伦迪利郡的巴克斯顿村（Wollondilly Shire village of Buxton）附近撞上了一棵树。





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撞击将该车撕裂，五名乘客当场死亡。



Police attended the 'horrific' scene where five teenagers died after a car smashed into a tree in Buxton southwest Sydney. Source: ABC Australia 司机幸存下来，被送往利物浦医院，没有生命危险。





警方表示，他于周三下午2点左右在巴尔戈（Bargo）被捕，并被带入纳雷兰（Narellan）警察局接受询问。





警方在周三晚上的一份声明中说，这名巴尔戈男子被指控犯有五项危险驾驶导致死亡的罪行。





他被拒绝保释，将于周四在皮克顿地方法庭出庭。





早些时候，大都会事故调查小组（Metropolitan Crash Investigation Unit）指挥官、代理督察杰森·霍根（Jason Hogan）表示，司机在现场返回的呼气测试结果为阴性。





他描述车祸现场惨状对拨打000电话的人和现场急救人员来说“极其难以面对”，因为其中一些人住在该社区并认识受害者。



Tributes to the victims of a car accident are laid at the crash site in Buxton. Source: AAP / Jane Dempster 他说：“对于家人、朋友、急救人员和当地社区来说，五个年轻的生命在这样的情况下丧生，这一定是极其痛苦的。”





警方正在调查六人如何乘坐这辆四座车。





教育部副部长穆拉特·迪兹达尔（Murat Dizdar）说，学校社区“深受这一悲惨消息的影响”。





他说：“对于整个教育大家庭来说，这是一个极其令人痛心和不安的日子。”





周三，身着校服、心情沉重的青少年在车祸现场献上鲜花和卡片。





州长佩洛提（Dominic Perrottet）也表示了哀悼，他说“在这个困难时期，我们向他们致以哀悼。”





他在周三拜访了皮克顿中学的教师，向这个悲伤的社区表示支持。





调查人员呼吁任何拥有行车记录仪录像或信息的人与他们联系。





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