SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月8日）Play14:07SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.92MB)Published 8 September 2022 at 8:57amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 8 September 2022 at 8:57amBy Cindy Xie, Jason Liu, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS联邦政府可能通过标志性的气候立法；经济学家表示 年底利率或达2.85%的峰值；回应能源价格上限 俄罗斯威胁将完全切断对西方的能源供应；Advertisement乌干达发生山体滑坡 至少15人死亡。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE悉尼西南部发生惨烈交通事故 五名少年死亡司机被捕澳洲新冠数据公布将由日更改为周更 并新增趋势分析从0.1%到2.35%： 澳洲加息何时结束? 如何向银行争取更划算的利率？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年9月7日）【正在行动】新冠感染隔离期缩短 “政府应该公开卫生建议”华二代谈打破文化禁忌：“对父母来说 我的心理健康问题不存在的”中共二十大：中国会成为世界上最强大的国家吗？