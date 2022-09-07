从0.1%到2.35%： 澳洲加息何时结束? 如何向银行争取更划算的利率？

澳大利亚储备银行（RBA）将官方现金利率上调0.5%，即50个基点，至2.35%，这使借贷成本达到2015年以来的最高水平。





这也是澳大利亚储备银行连续第五个月上调现金利率，希望能遏制不断上升的通胀。





今年5月，澳大利亚储备银行决定将利率从0.1%的历史低点上调至0.35%，这是10多年来的首次加息。随后是连续四次上调利率，每次加息50个基点。





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澳大利亚储备银行行长菲利普•洛伊（Philip Lowe）表示，该行董事会致力于将通胀率恢复到2%至3%的目标区间。





他在周二的一份声明中表示:“今天的进一步加息将有助于让通胀回到目标水平，并在澳大利亚经济中创造更可持续的供需平衡。”



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许多澳人面临更大还贷压力

澳大利亚联邦国库部长查默斯（Jim Chalmers）表示，对许多抵押贷款持有者来说，加息将让他们的情况更艰难。





他周二向议会表示：“这很艰难，给许多已经捉襟见肘的澳大利亚人带来更大压力，让他们将收紧家庭预算。”





“现金利率每提高0.5%，就意味着平均拥有33万澳元债务的房主每个月要多还贷95澳元，”他说。





“对于一般有50万澳元抵押贷款的澳大利亚人来说，这大约是每月额外还145澳元。此外，自从5月大选前利率开始上调以来，他们不得不额外还贷475澳元。”



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为何大幅上调利率?

尽管洛伊博士去年曾表示，现金利率至少要到2024年才会上调，但自今年5月份以来，为了应对快速上涨的通胀，一直在上调现金利率。





投资咨询公司Motley Fool Australia的首席投资官斯科特·菲利普斯（Scott Phillips）表示，从历史上看，加息一直被用来“有效地遏制通胀”。





他告诉SBS新闻：“问题是，这一过程充满痛苦，储备银行所面对的是两个非常糟糕的选择。”





“他们要么让通胀高居不下，可能会持续多年；要么他们现在就试图造成一些痛苦，不是因为他们想要制造痛苦，而是因为他们知道，至少从历史上看，这是消除通胀风险的一个真正有效的方法。从长远来看，这实际上是一个更好的结果。”



现金利率上调何时才会停止?

澳大利亚央行不太可能在短期内停止上调现金利率。其董事会表示，预计“未来几个月”将进一步提高现金利率。





洛伊表示：“未来加息的规模和时机，将取决于新出炉的数据以及澳联储对通胀和劳动力市场前景的评估。”





他表示，预计通胀将在今年晚些时候见顶，然后回落至目标区间，但他指出，家庭支出仍是“一个重要的不确定性来源”。





菲利普斯表示，由于全球其它地区的通胀水平高于澳大利亚，他预计澳大利亚央行将继续采取规避风险的做法。





他认为，央行将提高利率，以确保消除通胀威胁。



How an interest rate rise will affect you Source: Pixabay

我能做些什么?

房地产和金融公司Entourage的总经理达米安•罗兰斯（Damien Roylance）认为，应对利率上升的一个方法就是直接向银行要求提供更好的利率。





他表示：“新贷款和现有贷款之间的利差可能高达1%，这意味着你使用某家银行时间越长，你支付的利率就越有可能高于你需支付的利率。”





罗兰斯说，鉴于储蓄产品的利率在很大程度上仍低于通胀水平，借款人最好还是把余钱存入对冲账户。





他说，这将减少他们在住房贷款上必须支付的总体利息，并可能意味着他们能够更快地还清贷款。





罗伊斯表示，对借款人来说，贷款再融资可能是另一个选择。





“目前，许多银行都在试图用较低的入门费率和贷款再融资的返现优惠来吸引新客户。”





“同样，如果你已经使用一家银行一段时间，现在可能是考虑其它选择的好时机，看看你是否能在另一家银行得到更好的优惠达成交易。”





但澳大利亚金融经纪人协会（Finance Brokers Association of Australia）董事总经理彼得•怀特（Peter White）表示，随着最新的加息，更多贷款者将发现“无法再融资”，并将“被困在抵押贷款监狱中”。





他说：“换句话说，无论是怎样的利率，他们都不得不留在现有的贷款机构那。由于他们的申请被评估的利率平均比实际利率高几个百分点，他们无法获得新的贷款。”





怀特表示，担心还贷增加的贷款者应尽快与抵押贷款经纪人见面，讨论他们的情况。





“根据相关的最佳利益责任立法，经纪人有法律义务以借款人的最佳利益行事，而银行则没有。”





Additional reporting by Hannah Kwon



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