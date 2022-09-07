澳洲新冠数据公布将由日更改为周更 并新增趋势分析

要点 当局将COVID-19确诊与死亡数据从每24小时公布一次改为每周更新一次

澳大利亚各地的司法管辖区已经同意从本周五开始停止每日更新

COVID-19确诊与死亡人数将不再每24小时公布一次，当局将改为每周更新一次，因为“每日报告不像以前那么重要了”。





澳大利亚各地的司法管辖区已经同意从本周五开始停止每日更新。





在整个大流行期间，全国各地的卫生部门每天都公布病例和死亡人数、疫苗接种率和住院人数。



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但是，在一份声明中，澳大利亚首都领地卫生部长斯蒂芬-史密斯（Rachel Stephen-Smith）说：“今年冬季的新冠疫情已经过去，我们已经到达了大流行的下一阶段，每日报告已经不像以前那么重要了。”





联邦卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）说，卫生官员支持这些变化。





他在一份声明中说：“这一举措得到了首席卫生官的支持，并将确保提供高质量、准确的信息，使人们更加了解COVID的动态。”





“这种做法将使国家报告与所有州和领地保持一致，并支持对全国和全球COVID趋势的分析。”





“（除此之外）国家报告还将扩大到包括基于趋势的分析，以及口服抗病毒药物的使用相关数据。”





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