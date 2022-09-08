“我们的工厂永不停歇”：澳产月饼在中秋前“飞出”饼店大门

距离今年9月10日的中秋节只有几天时间了，悉尼的一些面包店表示，他们正在努力跟上本地制作的月饼需求。





虽然香港、中国大陆、台湾、新加坡和马来西亚制造的月饼仍然很受欢迎，但今年对澳大利亚制造的月饼的需求却在不断增加。





许丞钧是位于悉尼内西区的Ommi's Food and Catering公司的老板，他说与去年相比，业务量增加了一倍多。主要的卖点是新鲜制作的台湾式月饼，而不是进口月饼。





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“所有的顾客都是以澳大利亚制造为目标，支持小型的本地企业，我真的很感谢他们。”他说。





“我们在这里生产[一切]，我们使用当地的原料，所以我认为[这]比进口要好。”



Mooncakes from Ommi's Food and Catering. Source: SBS / Kevin Cheng 许丞钧的公司今年已经卖出了18000多个月饼，远远超过了他的预测。





他创造了传统的口味，包括红豆沙配咸鸭蛋黄和台湾菠萝配咸鸭蛋黄。





“很多人喜欢澳大利亚制造的产品......他们希望支持本地种植者。所以我们使用了很多澳大利亚的原料，”他说。





“与海外相比，他们为购买这些东西感到自豪。”





中秋节是中国文化中的庆祝活动，韩国、日本和东南亚部分地区也有类似的节日。



该节日在中国农历八月十五日举行。月饼——一种传统上以包括莲蓉在内的馅料为特色的糕点——是节日的特色食物。



“烤箱一直都是热的”

位于悉尼唐人街的Sweet Lu面包店老板史蒂夫侯说，他的月饼“飞出了饼店的大门”，他的团队自6月以来不停地制作月饼。





“[这是]令人难以置信的，它是如此繁忙。我们一直在制作月饼。我的一些月饼已经卖完了，”他说。





“我们工厂有三班倒，从早上到凌晨3点。员工可以休息，但工厂从不休息。烤箱总是热的——它一直开着。”





侯先生说，今年Sweet Lu已经卖出了超过1万个月饼礼盒。





虽然当地人开始热衷于澳大利亚制造的月饼，但侯先生说今年的受欢迎程度也反映了对他建立的品牌和产品的信任。





他说他的产品已经被朗廷酒店（Langham Hotel）和包括卡地亚（Cartier）和席琳（Celine）在内的奢侈品牌抢购一空。



52澳元的礼盒——我们已经卖出了数千份，它们都已经[售罄]......一位顾客[一个人]买了1100盒。

“他们当然喜欢我们的产品，因为它们是本地制造的......我们一年一年地建立了这种声誉——[我们已经做了六年的月饼]，并且为我们的产品感到自豪。”





Sweet Lu拥有一系列传统和现代口味的月饼，包括蛋黄白莲蓉、乌龙茶燕窝甚至榴莲，其标志性的熔岩蛋黄月饼仍然是今年吸引顾客的主要原因。





“我觉得我们今年的产品很好，[例如]白莲蓉不太甜，”他说。



海外航运和供应对选择产生影响

位于悉尼东部的Gong Grocer是一家销售各种月饼的超市，为了满足需求，该超市在悉尼中央商务区的达令广场（Darling Square）设立了一个临时店。





品牌经理Vivian Nguyen说，Gong在9月1日至10日的临时商店中至少储备了30种不同的月饼品牌。





“中秋节是我们每年最期待的活动之一，特别是因为我们喜欢吃月饼和分享月饼，所以我们尽可能多地储备国际品牌——中国、香港、台湾和马来西亚——以及悉尼本地品牌。“她说。





”仅举几例，从美心、荣华、奇华、KLT，到本地的传奇品牌金世纪、Dulcet和Sweet Lu。我们也非常高兴今年能拿到著名的香港半岛酒店的月饼。“



Gong Grocer is selling more than 30 different brands of mooncakes at its upcoming Darling Square pop-up in Sydney's CBD. Source: Supplied / Gong Grocer 但Nguyen说，零售商在进口海外产品时仍然面临着供应链方面的挑战。





她说：“这是一个混合体，供应商在努力从海外运送库存，运费不断上涨，以及在购买大量进口库存时普遍犹豫不决，担心无法全部售出。”





“同样，由于购买力有限和成本昂贵，较小的独立企业会发现，更难获得库存的情况。”





Nguyen说，本地月饼品牌肯定会越来越受欢迎。





“我认为，特别是在悉尼，我们被本地优秀的饼点人才宠坏了，像金色世纪（Golden Century）这样的著名品牌已经成为经典，而Dulcet、Sweet Lu和Ommi's也一直在创新，在保持传统的同时推出独特的风味，“她说。





“我们也有很多传统的越南本地月饼，如永光（Vinh Quang）的招牌绿豆月饼。”





“我还注意到，更多来自省级地区的月饼品种在市场上越来越受欢迎，例如上海等地区传统的肉馅月饼，以及潮州式酥皮月饼等等。”





许先生说，客户的反馈表明他们更喜欢澳大利亚制造的月饼，而不是依赖国际运输。





“特别是最近，国际航运一直在努力（跟上），所以有时如果你从海外购买，你需要等待，然后也许当你拿到的时候，已经过了中秋节了，”他说。





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“因此，很多人（正在）购买本地制造和澳大利亚制造的月饼。”



口味更新

随着澳大利亚的亚洲和中国侨民的不断增长，许先生说，人们对月饼的口味偏好也在发生变化，特别是在年轻一代中。





“我们总是考虑把传统和现代结合起来。我们不想从我们的记忆中抹去那种传统的味道。我们想做人们已经喜欢的东西，并让它变得更好，”他说。





“（对于）传统的，[人们喜欢]金绿豆配猪肉，因为我们的大多数顾客是台湾人——至少50%......所以这就像一个非常台湾的味道，所以很多人都喜欢我们做这个。”





“（至于）很多年轻人......他们喜欢老虎大理石牛奶加红糖，因为这就像奶茶的味道，你可以咀嚼麻糬，然后还有红糖的质感。“





对于Sweet Lu来说，”熔岩流心蛋黄是最受欢迎的口味“，侯先生说秘诀是为月饼采购本地产品。





”我们觉得我们的工厂里有澳大利亚所有的鸭蛋。他们需要40多天的时间来准备。我们从4月就开始与农场接触了，“他说。





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