发现算法的另一面 弹窗广告能阻止澳大利亚的自杀事件吗?

内容警告：文章涉及对自杀进一步提及的信息





在澳大利亚，每年有数千人死于自杀，桑德罗·奥尼（Sandersan Onie）决心解决这个问题。





29岁的奥尼是心理学家，也是心理健康研究机构黑狗研究所（Black Dog Institute）的研究员。2015年，他被诊断出患有抑郁症。





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在印度尼西亚长大的他也看到家人遭受痛苦，他说，心理健康在印尼仍然是一个禁忌话题。





奥尼博士说，在澳大利亚，尽管有“你好吗关爱日”，但遇到困难时，有的人仍然不愿寻求帮助。这启发了他去研究互联网上一个常见现象——弹窗广告。他认为能够将此运用，使其成为预防自杀工具包的一个新方式。



Dr Sandersan Onie Source: Supplied 奥尼博士开始使用谷歌广告进行试验。他在算法中插入了40个关键词，包括抑郁、自杀、悲伤、孤独和无望。





当有人输入与痛苦或自杀相关的关键字或短语时，一个提供帮助的广告就会弹出。点击之后，用户立即被带到设有各种资源的页面，这个页面旨在对用户提供即时帮助。





澳大利亚统计局最新数据显示，2020年有3139人死于自杀。这也是澳大利亚15至44岁群体死亡的主要原因。黑狗研究所表示，数据显示，每一起自杀死亡事件都有25至30倍的自杀企图。





上个月，奥尼博士在TEDxSydney平台上发表演讲。





他在演讲中表示，科技行业使用“复杂的算法”，以便他们能够“定制广告并向我们推销东西”，但他也相信这种算法的方式可以被用来做好事。



LISTEN TO 张乐涵一岁时跟父母从中国移民来澳，长大过程中面临的焦虑等问题始终难以让父母理解并提供帮助，因为心理健康问题在某些文化背景下是被避而不谈的。 SBS Chinese 07/09/2022 06:41 Play





他说：“如果我们能够使用这些科技公司用来为我们定制广告的相同算法，能够识别并接触到有自杀想法的人，那会怎么样呢？”





那些访问登陆页面的人可以观看能让人平静的视频，用拼图来分散注意力，或者阅读心理健康研究。它还设有热线电话，人们可以打电话求助。





奥尼博士说，黑狗研究所的这项试验于今年3月开展了19天，目前正在接受同行评审。在澳大利亚有12万多人参与了这一试验。





他在接受SBS新闻采访时表示：“这表明这种干预的影响范围很广，但也意味着人很多人感到痛苦，正在搜索与自杀相关的关键词。”





一项试验也在印度尼西亚开展，目前仍在进行中。奥尼博士估计，由于与自杀相关的污名化，自杀发生率被低报了300%。



乔·罗宾森（Jo Robinson）博士与澳大利亚和海外的大学合作，致力于自杀预防。她说，像在线广告这样的策略非常有前景。





“我们已开发一些社交媒体内容，帮助年轻人安全地在网上进行这些对话……并且我们已经与社交媒体行业合作，将此类内容发布到年轻人的新闻推送上。”





“年轻人发现能够非常接受在他们的新闻订阅上提供这类内容，他们非常习惯于算法在包括谷歌在内的社交媒体平台上的运作方式，”罗宾森说。





澳大利亚负责心理健康的副首席医疗官露斯（Ruth Vine）博士说，在与有需要的年轻人联系方面，技术至关重要。





“我们可以利用技术……这样人们无论在哪里，无论选择使用什么技术，都能够寻求帮助。”



Dr Ruth Vine, Australia's deputy chief medical officer for mental health, said technology is vital in connecting with young people in need. Source: Supplied 露斯认为，人们越来越能够去谈论自己的心理健康问题，但我们仍有一段路要走。





她提到在一些精神疾病领域，污名化和歧视仍然存在。一些群体在寻求帮助表达呼声时会面临更加困难的情况。





安妮·拉姆齐（Annie Ramsay）来自悉尼，曾有精神疾病，多年来曾多次寻求帮助。她认为弹窗广告可能会有帮助。





她说：“在那一刻，你真的需要支持或有人能让你重新思考，让你感觉不那么孤独，所以对于这个提供即时性帮助的想法，我觉得真的很棒。”





“我（在网上）搜索各种东西……我也在网上找到了心理健康的专业支持，我就是这样找到我现在看的心理学家的。”



Annie Ramsay Source: Supplied 拉姆齐认为尽早获得帮助至关重要。





“这可能是老生常谈，但你永远不会孤单，”她说，“我从来没有想过我能处理我所经历的这些感觉，但我做到了，我已经走出来了。”





奥尼博士和他的团队希望这些预防自杀的广告能得到联邦政府的资助。他希望每个人都能从中受益，包括原住民和非英语背景的澳大利亚人。





谷歌澳大利亚政府事务和公共政策高级经理萨曼莎·约克表示（Samantha Yorke），这家科技巨头每月向当地组织提供广告资助，包括黑狗研究所。





约克说：“我们与合作伙伴合作，确保与自杀相关查询的权威信息出现在搜索结果的顶部，并且让有需要的人方便访问全国热线、聊天服务和经过临床验证的工具。”





卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）未回应置评请求。





9月8日为2022年“你好吗关爱日”，9月10日是2022年世界预防自杀日。





寻求危机支持的读者请拨打Lifeline 13 11 14、预防自杀回访服务（Suicide Call Back Service）电话1300 659 467和儿童服务热线1800 55 1800 （适用于25岁以下的年轻人）。有关心理健康的更多信息和支持，请访问beyondblue.org.au和致电1300224636。





寻求心理健康支持的LGBTIQ+澳大利亚人请致电QLife 1800 184 527或访问qlife.org.au。ReachOut.com也有相关支持服务的列表。





拥抱多元文化心理健康服务 Embrace Multicultural Mental Health 支持来自不同文化和语言背景的人。





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