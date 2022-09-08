绿党在堪培拉的冬季舞会上抗议天然气和煤炭使用

Highlights 堪培拉昨晚为澳大利亚的政治家、新闻界和有影响力的领导人举行年度冬季舞会

绿党在聚光灯下，用出席——或不出席——来表达他们的政治态度

这是一个周三晚上在澳大利亚首都举行的华丽夜晚。澳大利亚的政治家、新闻界和社区领导人在一年一度的冬日舞会上用华丽的派对取代了政策讨论。





舞会在因COVID-19的限制而暂停两年后，重回堪培拉议会大厦的大会堂。绿党在聚光灯下，用出席——或不出席——来表达他们的政治态度。





绿党领袖亚当·班德（Adam Bandt）与他的妻子克劳迪娅·帕金斯（Claudia Perkins）一起出现，她的衣服被用来抗议活动的主要赞助商之一，天然气公司伍德赛德能源（Woodside Energy）。





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她穿着白色长袍，戴着黑色皮手套，衣服上写着“煤致死”（coal kills）和 “天然气致死”（gas kills）的字样。她的脸上标有环保倡导组织反抗灭绝（Extinction Rebellion）的标志。





帕金斯说，她和班德“非常生气”，所以她想“大声而清楚地表达自己的感受”。



这次舞会得到了近30个组织和公司的赞助，包括天然气公司壳牌（Shell）、伍德赛德（Woodside），以及包括ABC、九号新闻（Nine）、天空新闻（Sky News）、澳大利亚新闻集团（Newscorp Australia）和SBS在内的各种新闻机构。





该活动旨在通过eBay上的在线拍卖竞价为慈善事业筹集资金。自2000年活动开始以来，已经为各种慈善机构筹集了近450万澳元，如圣文森特·德保罗协会（St Vincent de Paul Society）、Guide Dogs、OzHarvest、Lifeline等。





国家新闻俱乐部（National Press Club）主任大卫·克劳（David Crowe）说，2022年的舞会为乌克兰危机呼吁（Ukraine Crisis Appeal）、偏远地区援助（Rural Aid）和无畏妇女（Fearless Women）等筹集了创纪录的35万澳元。





克劳表示，伍德赛德和壳牌公司赞助了2019年的活动，但直到今年的舞会前三周，他才被告知他们的资金问题，因此来不及对赞助商名单进行修改。



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克劳说，伍德赛德和壳牌的赞助占该活动预算的7%。





“我们总是就舞会进行协商，但任何在2019年参加舞会的人，在当时都可以提出关切，”他在Twitter上写道。





“我们肯定会就冬季舞会进行协商，也会在这次舞会之后进行协商。”





与帕金斯类似，南澳大利亚州绿党参议员萨拉·汉森-杨（Sarah Hanson-Young）也穿着一件白色礼服，有细微的修改，上面印着：“结束煤炭和天然气”。





礼服背后的黑色粗体大字再次重复了这个信息：“结束煤气和煤炭”。



South Australia's Greens Senator Sarah Hanson-Young delivering a political statement at Canberra's Midwinter Ball. Source: AAP 她的行动是对美国民主党政治家亚历山大·奥卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）的一次呼应。2021年，奥卡西奥-科特兹出席了著名的Met Gata，出席著名的2021年大都会艺术博物馆慈善晚宴（Met Gata），她身穿白色长裙，背面用红色的字写着“向富人征税”。



US politician Alexandria Ocasio-Cortez wore a controversial gown to the 2021 Met Gala. Source: Getty / Jamie McCarthy 该党的其他政治家完全抵制了这次活动，以表达他们对壳牌和伍德赛德的不满。





“今晚的冬日舞会再次提醒我们，无论谁领导政府，煤炭和天然气都对我们的政府有着不正当的控制。我不会参加。”西澳州参议员乔丹·斯蒂尔-约翰（Jordon Steele-John）在Twitter上写道。



他说：“看着国会议员们在一个由煤炭和天然气公开赞助的活动中穿着西装，闪闪发光，坦率地说是令人恶心的。”





“当与巴基斯坦等地的气候危机现实形成对比时，在像利斯莫尔（Lismore）这样的地方，我们看到了政治人士的优先考虑。”





他的昆士兰同事，参议员拉丽莎·沃特（Larissa Waters）也没有出席，但她表示，活动组织者将重新考虑明年由谁来赞助舞会。





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