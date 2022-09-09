一文了解澳洲最新疫情防控措施 国际航班口罩令今结束

随着澳大利亚各地放松疫情防控措施，当局不再要求入境国际航班上的乘客佩戴口罩。





这项国际航班口罩佩戴规定于周五凌晨0点01分结束。当局仍建议旅客考虑佩戴口罩。





联邦卫生部长马克·巴特勒（Minister Mark）表示，这一改变得到了首席医疗官的支持。





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他说：“我鼓励每一位海外旅游的人都要警惕新冠的持续风险，并采取个人预防措施，阻止传播，保持安全。”





从周五开始，澳大利亚国内航班也不再要求旅客戴口罩。



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关于大流行病假灾难补助（Pandemic Leave Disaster Payment）的规定也已改变，这是对应申请隔离人士的最低隔离期的变化。





从周六开始，澳大利亚各州和地区将不再每天提供新冠数据，而改为每周更新新冠数据。





当局表示：“每日新冠数据的报告不像以前那么重要了。”





周四，澳大利亚各地共报告了9176例新冠病例和74例死亡，2388人住院，其中64人在重症监护室，17人使用呼吸机。





此前，全澳各地的卫生部门每天公布疫情期间的病例、死亡人数、疫苗接种率和住院人数。





在一份声明中，首都领地卫生部长雷切尔·斯蒂芬-史密斯（Rachel Stephen-Smith）说：“新冠的冬季浪潮已经过去，我们在新冠大流行中已达到另一阶段，每天的新冠报告不再像以前那么重要了。”



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巴特勒先生说，卫生官员支持这些改变。





他在一份声明中说：“这一举措得到了首席卫生官员的支持，并将确保提供高质、准确的信息，让人们能够更清晰了解新冠动态。”





“这种方法将使国家报告与所有州和领地保持一致，并支持对全国和全球新冠趋势的分析。”





"国家报告将扩大相关的分析，包括趋势和对口服抗病毒治疗的使用，"巴特勒说。





上周，澳大利亚政府决定将新冠阳性者强制隔离时间从7天缩短为5天，从9月5日开始生效。





新冠阳性者如果没有症状，5天后无需再隔离。但在老年和残疾护理等高风险环境中的工作人员仍需隔离7天。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在悉尼告诉记者：“在疫情的这一阶段，从证据方面来看，这是一种适当的反应。”





“新冠可能会存在一段相当长的时间，我们想做的是确保政府对疫情变化做出适当的反应。”





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