澳大利亚每日COVID-19要闻：两款RAT试剂在澳获批 可同时检测新冠和流感

Highlights 周五之后，各州和领地将不会每日更新新冠数据；

全球每周新增新冠病例和死亡人数继续下降；

中国和印度批准无针新冠疫苗。

周四，澳大利亚报告至少有84人死于新冠，其中新州25人、维州24人、西澳州11人。





澳洲药监局（TGA）已批准两款快速抗原检测试剂——TouchBio SARS-CoV-2 & FLU A/B抗原组合检测盒和Fanttest COVID-19/Influenza A&B抗原检测试剂盒。





两款快速自检试剂既能检测到新冠病毒，也能检测到流感病毒。其特点是增加一条线，表示出现甲型和乙型流感。





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周五之后，各州和领地将不会再提供每日新冠报告和数字。





取而代之的是，各州和领地将于9月16日开始发布周报。本月早些时候，这一决定在州和领地卫生部长会议上做出。





印度和中国已经批准无针新冠疫苗。





印度批准了巴拉特生物技术公司（Bharat Biotech）的喷鼻式疫苗用于未接种人群；中国监管机构批准了康希诺生物股份公司（CanSino Biologics）的吸入式加强针疫苗。



世界卫生组织在其最新报告中指出，在截至9月4日的一周内，新增新冠病例数下降了12%，死亡人数下降了5%。





世卫组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，死亡人数和新增病例数量的下降令人鼓舞，但他同时警告称，不能保证这些趋势会持续下去。





他说，上周每44秒就有一人死于新冠。





谭德塞表示，欧洲的猴痘感染继续呈下降趋势，但美洲一些国家的猴痘病例数在上升。





各州及领地的长期新冠（Long COVID，又称新冠后遗症）专门诊所：





查看各州和领地COVID-19检测点：





若您快速抗原测试呈阳性，可在此登记：





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