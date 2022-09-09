为何有些人并未对女王的去世表示哀悼？

尽管她很受欢迎，但并不是所有人都为伊丽莎白二世女王的去世表示哀悼，有人称她为“殖民主义的设计师”。

Queen Elizabeth II and Prince Phillip watch an Aboriginal culture exhibition.

Queen Elizabeth II and the Duke of Edinburgh watching a culture show at Tjapukai Aboriginal Culture Park, in Cairns, Australia on 1 March 2002. Credit: Fiona Hanson

当世界各地的人们继续缅怀伊丽莎白二世女王时，并不是每个人都在为她的去世而哀悼。

总部位于墨尔本的女性移民和难民团体和谐联盟（Harmony Alliance）代表律师兼主席尼亚多·尼亚恩（Nyadol Nyoun）在推特上写道，人们对女王的看法多种多样。

尽管人们为女王的死感到难过，但尼亚恩表示，重要的是要记住不是每个人都庆祝英国君主制的遗产，许多人批评女王作为国家元首的角色，而世界上许多英联邦国家被殖民化。

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她说：“世界上许多地方并不认同西方世界告诉自己的历史版本。”
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英女王伊丽莎白二世辞世 享年96岁

Queen Elizabeth sits on a gold throne at the House of Lords
Britain's Queen Elizabeth delivers a speech in the House of Lords during the State Opening of Parliament at the Palace of Westminster in London on 11 May, 2021. Source: AAP / AP
麦考瑞大学原住民研究学者、来自Wiradjuri部落的桑迪·奥沙利文（Sandy O'Sullivan）教授提醒人们，对于许多原住民和托雷斯海峡岛民社区来说，伊丽莎白二世女王的遗产不值得纪念。

奥沙利文教授在推特上写道：“对于那些说我们应该宽宏大度地对女王逝世表示哀悼的人来说，要提醒他们，女王多次介入当地原住民的生活中。”
“她不是殖民主义和殖民主义影响的旁观者，她是它的设计师。”

“每个人都说她是一位慈祥的老奶奶，但他们没有看到，她几十年来的工作之一是监督使原住民生活变得更糟糕的行动[原文如此]。”

奥沙利文教授说，女王的去世适时地提醒人们“客观地审视与反思王室和女王的所作所为”。

“她是维持殖民统治的人，她的靴子踩在我们身上。”

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Published 9 September 2022 at 3:41pm, updated 2 hours ago at 3:49pm
Source: SBS