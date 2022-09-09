伊丽莎白二世：意外登基的天生女王

伊丽莎白·亚历山德拉·玛丽·温莎（Elizabeth Alexandra Mary Windsor）从未想过要成为女王，但即使在她统治的早期，她似乎也在履行一种命运。





出生于1926年4月26日，一系列动荡的事件使她走上了王位之路，但当她在二战期间作为一名青少年首次踏入公众视野时，一切似乎都不在预料之中。





她曾在女子辅助军团（Auxiliary Territorial Service）服役，并接受过卡车司机和机械师的培训。



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伊丽莎白公主在二战时期于女子辅助军团（ATS）服役期间驾驶救护车，1945年4月10日。 Credit: Bryn Colton/Getty Images

爱与心碎

1936年，当她的叔叔爱德华八世为爱退位时，她的父亲约克公爵成为乔治六世国王。



1947年，伊丽莎白公主和菲利普亲王在伦敦白金汉宫的阳台上挥手致意。 Credit: Keystone/Getty Images 十几岁时，伊丽莎白结识了希腊和丹麦的菲利普亲王，1947年，经过近十年的通信，两人在威斯敏斯特教堂结婚。当时公主21岁，菲利普25岁。





他们的两个孩子——查尔斯和安妮——在1952年访问肯尼亚、新西兰和澳大利亚之前出生。就在那时，一切都改变了。



在其父亲乔治六世国王去世后，伊丽莎白于1952年2月7日从肯尼亚作为女王返回伦敦。 Credit: Keystone/Getty Images 她的父亲在睡梦中突然离世，享年56岁，当时25岁的伊丽莎白公主比她的妹妹玛格丽特大4岁，是王位的下一顺位继承人。





对于一个如今身为女王的年轻女子来说，那是一次仓促而令人心碎的归国。



英联邦女王

经过数月的精心准备，1953年6月2日，伊丽莎白二世女王在威斯敏斯特教堂加冕。





许多英国人共同分享了这一时刻，因为这是英国历史上首次对加冕典礼进行电视转播。



1953年，伊丽莎白二世女王在威斯敏斯特教堂加冕。 Credit: Hulton Archive/Getty Images 第二年，女王和菲利普亲王花了6个月时间在世界各地巡游。





她是第一位访问澳大利亚的在位英国君主，这也是她16次访问这个国家的第一次。





据估计，澳大利亚当时近900万人口中，有四分之三都去围观了女王的到访。



1954年，英国女王伊丽莎白二世和菲利普亲王在悉尼乔治街乘车经过欢呼的人群。 Source: AP / AP 女王随后的两个孩子安德鲁和爱德华，成为历史上游历最广的英国王室成员，他们访问了地球上的每一块大陆。





不旅行时，伊丽莎白女王就在白金汉宫接待世界各国领导人，包括举办奢华的国宴。



在巴尔莫勒尔城堡野餐时，小安德鲁王子坐在菲利普亲王的腿上。图中还有伊丽莎白女王、查尔斯王子和安妮公主。 Credit: Bettmann/Bettmann Archive 每年有三万名宾客，包括英联邦公民，也被邀请参加一系列特别的花园聚会。





所有这些活动所传达的信息都是关于帮助他人的；女王是600多个慈善机构的赞助人，包括军事、医疗和动物保护组织。



2021年6月，女王与美国总统乔·拜登在温莎城堡。 Credit: Pool/Samir Hussein/WireImage 她在一次圣诞节讲话中说：“我经常从会见的那些做着非凡事情的平凡人中获得力量：志愿者、护理人员、社区组织者和好邻居；这些无名英雄的默默奉献使他们与众不同。”



我经常从会见的那些做着非凡事情的平凡人中获得力量。 伊丽莎白二世女王，2016年

在她的统治期间，她向数以千计的人授予了荣誉——从大英帝国勋章和骑士称号，到维多利亚十字勋章。





从一年一度的阅兵仪式到皇家赛马会，在伊丽莎白的统治下，所有年龄段的人都拥护君主制，但她的人气在1997年受到了考验。



女王为100岁的托马斯·摩尔上尉授勋，因为他在COVID-19大流行高峰期为医疗保健服务筹集了数百万英镑。 Credit: Pool/Max Mumby/Getty Images

家庭关系

戴安娜王妃在巴黎车祸中去世，年仅36岁，英国公众对此悲痛欲绝。但女王有五天没有公开露面。





在公众的强烈要求下，她发表了全国性的讲话，向她的儿媳表示哀悼。



（从左至右）查尔斯王子、哈里王子和威廉王子在1997年戴安娜王妃去世后检视肯辛顿宫外留下的鲜花。 Credit: Anwar Hussein/WireImage 英国王室继续扩大——她的曾孙辈也随之壮大。



2017年，王室成员在白金汉宫的阳台上观看了阅兵式。 Credit: James Devaney/WireImage 但不断变化的家庭动态却迎来了意想不到的发展。哈里王子和他的妻子梅根·马克尔辞去了高级职务，并随后公开了对王室内部种族主义的破坏性指控。





据说女王受到了深深的伤害，但哈里明确表示他与祖母的关系很牢固。





纵观她的一生，即使是在新冠大流行早期的困难时期，女王对她的家庭——以及英联邦——的奉献都坚定不移。





她被迫与丈夫在温莎城堡隔离，但仍留在公众视线中。一次罕见的电视讲话（她在位期间的仅第五次）带来了希望。



2018 年，女王与萨塞克斯公爵夫人梅根、萨塞克斯公爵哈里王子、剑桥公爵威廉王子和剑桥公爵夫人凯瑟琳在一起。 Source: Getty / WPA Pool “我们正在共同应对这种疾病，我想向你们保证，如果我们保持团结和坚定，那么我们将战胜它，”她说。





“我希望在未来的岁月里，每个人都能够为他们如何应对这一挑战而感到自豪。而那些在我们之后的人将会说，这一代的英国人和任何一代一样强大。”



新的篇章

随着英国大流行死亡人数飙升，女王经历了一次深刻的个人损失：与她携手73年的丈夫在2021年4月，他的100岁生日前两个月去世。





COVID-19的限制意味着菲利普亲王的葬礼如他所愿，没有过多的浮夸或仪式。



2021年4月17日，伊丽莎白女王在温莎城堡圣乔治教堂参加丈夫菲利普亲王的葬礼。 Credit: WPA Pool/Getty Images 政府的规定也使女王在仪式上独自坐着，这一形象引起了成千上万被迫以类似方式纪念亲人的家庭的共鸣。





她很快就回到了工作岗位，在温莎城堡进行视频通话，不久她又开始与世界各国领导人会面。



2021年6月，伊丽莎白二世女王与澳大利亚时任总理斯科特·莫里森在温莎城堡。 Credit: Steve Parsons/PA 在短暂的住院治疗后，她在COP26气候峰会上发表了线上演讲，对生命的有限进行了反思。





她说：“当然，今天在这里的所有人都不会享受到气候变化行动的好处，因为我们谁也不会永远活着。但我们这样做不是为了我们自己，而是为了我们的孩子，我们的孩子的孩子，未来的世世代代。”



女王于2021年11月在格拉斯哥举行的COP气候会议上发表了视频演讲。由于身体不适，她无法亲自出席峰会。 Credit: Handout/Buckingham Palace via Getty Imag 一周后，她因健康原因不得不取消了她日历上最重要的日子之一——国殇星期日（Remembrance Sunday）的纪念活动。





2022年，伊丽莎白女王庆祝了她的白金禧年——即位 70 周年。她是在位时间最长的英国君主，超过了她的曾曾祖母维多利亚女王的63年统治期。





但在5月，她因“偶发的行动不便”而退出了议会开幕式和女王演讲宣读。这是自1963年以来她第一次没有出席这一活动。





女王将她在开幕式上的职责交给了查尔斯王子和威廉王子，由查尔斯宣读她的演讲，两位王子共同宣布议会开幕。



2022年6月2日，英国女王伊丽莎白二世在伦敦。 Source: Getty / WPA Pool/Getty Images 此后，她的健康状况一直在下降。本周，她在被医生建议休息后，取消了与高级部长的线上会议。





在澳大利亚时间周五清晨的一份声明中，白金汉宫证实“女王今天下午在巴尔莫勒尔安详地去世了”，享年96岁。





她现年73岁的长子查尔斯自动成为英国国王和包括澳大利亚、加拿大和新西兰在内的其它14个国家的元首。他将被称为查尔斯三世。





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